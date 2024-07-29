Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş

"SALDIRGAN YERİNİZİ BİLİYOR"

Bir keskin nişancı da, saldırganın alandaki piknik masasında oturduğunu görerek, "Dışarı çıkıp tüfeğimi otomobilime koyarken beni gördüğünüz için sizi bilgilendiriyorum. O, sizin piknik masasının hemen sağında, çıkıştan 45 metre uzakta oturduğunuzu biliyor" yazdı.