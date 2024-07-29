Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. New York Times gazetesinin ele geçirdiği mesajlar, miting günü saldırganın varlığının en az 100 dakika önce tespit edildiğini ortaya çıkardı. Mesajlarda ayrıca 20 yaşındaki saldırganın suikast girişimine hazırlanırken kolluk kuvvetlerinin varlığından haberdar olduğu görülüyor. Ele geçirilen mesajlar, saldırganın Gizli Servis'in bir adım önünde olduğunu gösteren kanıtlara bir yenisini daha ekledi.
ACİL DURUM EKİBİNİN MESAJLARI ELE GEÇİRİLDİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramasına dair ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
New York Times gazetesi, mitingde görevli kurumlar arasında yer alan Beaver County Acil Durum Birimi'ne bağlı ekibin mesajlarını ele geçirdi.