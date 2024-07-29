Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. New York Times gazetesinin ele geçirdiği mesajlar, miting günü saldırganın varlığının en az 100 dakika önce tespit edildiğini ortaya çıkardı. Mesajlarda ayrıca 20 yaşındaki saldırganın suikast girişimine hazırlanırken kolluk kuvvetlerinin varlığından haberdar olduğu görülüyor. Ele geçirilen mesajlar, saldırganın Gizli Servis'in bir adım önünde olduğunu gösteren kanıtlara bir yenisini daha ekledi.

Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 1

ACİL DURUM EKİBİNİN MESAJLARI ELE GEÇİRİLDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramasına dair ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

New York Times gazetesi, mitingde görevli kurumlar arasında yer alan Beaver County Acil Durum Birimi'ne bağlı ekibin mesajlarını ele geçirdi.

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Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 2

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN HABERDARDI

Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan saldırgan Thomas Matthew Crooks'un saldırıdan neredeyse 100 dakika önce tespit edildiği ortaya çıktı.

Mesajlarda ayrıca 20 yaşındaki saldırganın suikast girişimine hazırlanırken kolluk kuvvetlerinin varlığından haberdar olduğu görülüyor.

Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 3

DEFALARCA KEZ BAHSEDİLDİ

Miting alanının güvenliğinden sorumlu keskin nişancılardan birinin, suikast girişiminden önce saldırganın fotoğrafını çektiği belirlendi.

Ele geçirilen mesajlarda da keskin nişancı kurşunuyla öldürülen Crooks'tan bahsedildiği görülüyor.

Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 4

"BİRİ İÇERİ SIZDI"

"Biri bizi takip ederek içeri sızdı ve otomobillerimizin yanına park etti" denen mesajda saldırganın güvenlik kontrolünden geçmeyerek bölgeye girdiği vurgulanıyor.

Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 5

"SALDIRGAN YERİNİZİ BİLİYOR"

Bir keskin nişancı da, saldırganın alandaki piknik masasında oturduğunu görerek, "Dışarı çıkıp tüfeğimi otomobilime koyarken beni gördüğünüz için sizi bilgilendiriyorum. O, sizin piknik masasının hemen sağında, çıkıştan 45 metre uzakta oturduğunuzu biliyor" yazdı.

Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 6

SALDIRGAN BİR ADIM ÖNDEYDİ

New York Times'ın haberine göre mesajlar, suikast girişimcisinin güvenlik güçlerinin, özellikle de Gizli Servis'in, bir adım önünde olduğunu gösteren kanıtlara bir yenisini daha ekledi.

Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 7

"KESKİN NİŞANCILARA BİLDİRİN"

Gazetenin haberine göre, bir polis memuru da gönderdiği mesajda şüpheli şahsın, üzerinde bulunan mesafe ölçerin yetkilileri alarma geçirmesi nedeniyle Gizli Servis'e bildirilmesi gerektiğini yazdı.

Mesajda, "Çocuk bulunduğumuz binayı öğreniyor. Uzaklık ölçerle sahneye doğru baktığını gördüm. Keskin nişancılara onu aramaları için bildirim yapabilirsiniz. Ben onu gözden kaybettim" ifadelerine yer verildi.

Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 8

EN AZ 100 DAKİKA ÖNCE ÖĞRENDİLER

Mesajlar, ekiplerin saldırgandan suikast girişiminden 60 dakika önce değil, en az 100 dakika önce haberdar olduklarını gösteriyor.

Saldırganın mitingden önce drone ile bölgeyi keşfettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Crooks'un telefonunda, 1963'te eski ABD Başkanı John F. Kennedy'yi öldüren Lee Harvey Oswald'ın ne kadar mesafeden ateş ettiğini araştırdığı belirlenmişti.

Mesajlar ele geçirildi! Trump saldırganı 100 dakika önce tespit edilmiş - 9

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı korumakla görevli Gizli Servis ekibi, polisin şüpheli bir kişi tespit ettiğine dair herhangi bir istihbarat almadıklarını iddia ediyor.

Saldırganın bu eylemi niye gerçekleştirdiği ise hala belirsizliğini koruyor.

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