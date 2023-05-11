Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor?

ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, Lionel Messi gibi kısa boylu ve tıknaz futbolcular, gelecekte küresel ısınma nedeniyle Erling Haaland gibi daha uzun ve daha zayıf sporcular tarafından geride bırakılacak. Andy Murray gibi zayıf tenis oyuncuları ise havaların daha sıcak olduğu spor müsabakalarında daha başarılı olacak.

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 1

ABD’de profesyonel sporcuların performansı ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı inceleyen yeni bir çalışma, Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi daha uzun boylu, daha uzun uzuvlara sahip erkeklerin sıcaklıklar daha yüksek olduğunda daha hızlı olduklarını buldu. 

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Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 2

Lionel Messi gibi daha kısa boylu ve tıknaz erkeklerin ise hava soğukken daha iyi performans gösterdikleri görüldü.

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 3

AYILAR VE İNSANLAR ARASINDAKİ PARALELLİK

Yeni çalışma, insanların kutup ayıları gibi daha soğuk bölgelerde daha tıknaz; daha sıcak yerlerde boz ayılar gibi daha zayıf olduklarında performanslarının iyileştiğini gösterdi. Araştırma, son yirmi yılda çeşitli alanlarda performans sergileyen 173 sporcuyu inceledi.

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 4

UZUN ERKEKLER SICAKTA 2,5 KAT DAHA HIZLI

Çalışmanın yazarı ABD'deki Dartmouth Üniversitesi'nden Profesör Ryan Calsbeek'e göre, uzun boylu, zayıf erkeklerin kısa, tıknaz erkeklere kıyasla sıcaklıklar daha yüksek olduğunda yaklaşık yüzde 2,5 daha hızlı hareket ediyor. 

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 5

Bunun nedenini ise uzun boylu erkeklerin yüzey alanlarının daha büyük olması, dolayısıyla daha fazla deriden ısıyı dağıtabilmeleri ve soğumak için daha fazla ter üretebilmeleri oluşturuyor.

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 6

KADIN SPORCULARDA FARK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞMEDİ

Bununla birlikte, kadın sporcuların da daha uzun bacakları olduğunda sıcak havalarda daha hızlı koştukları görüldü, ancak fark erkeklerdeki kadar yüksek olmadı. Uzmanlar, bu durumun nedenini kadınların erkeklerden daha az ter üretmesi olarak açıkladı.

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 7

Diğer taraftan çalışma, 1973 yılından 2014 yılına kadar geçen süreçte futbolcuların daha uzun ve daha zayıf hale geldiğini buldu. Bu, Alan Shearer gibi oyuncuların kaslarının ve gücünün yerini Harry Kane ve Marcus Rashford gibi oyuncuların ince, narin vücutlarının aldığını gösteriyor.

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 8

Calsbeek, "Bu sonuçlar kesinlikle Andy Murray gibi zayıf bir tenisçinin daha sıcak ABD Açık'ta Wimbledon'dan daha iyi performans gösterebileceğini veya Chris Froome gibi bir bisikletçinin sıcak ülkelerde maratonlara çıkmak istiyorsa başarılı olabileceğini gösteriyor." dedi.

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 9

Diğer taraftan bilim insanları, araştırma kapsamında, Hawaii ve Güney Afrika gibi aşırı sıcak yerlerde ve Finlandiya ve Kanada gibi daha soğuk ülkelerdeki sporcuların performanslarını karşılaştırdı. Bu ülkelerde tepe sıcaklıklarının 18 derece ile 39 derece arasında değiştiği aktarıldı. 

Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor? - 10

Çalışma, sporcuların kaydedilen boyları ile yarış fotoğraflarından dijital olarak ölçülen bacak ve kol uzunluklarını karşılaştırdı.

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