Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor?

ABD’de profesyonel sporcuların performansı ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı inceleyen yeni bir çalışma, Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi daha uzun boylu, daha uzun uzuvlara sahip erkeklerin sıcaklıklar daha yüksek olduğunda daha hızlı olduklarını buldu.
Lionel Messi gibi daha kısa boylu ve tıknaz erkeklerin ise hava soğukken daha iyi performans gösterdikleri görüldü.
Yeni çalışma, insanların kutup ayıları gibi daha soğuk bölgelerde daha tıknaz; daha sıcak yerlerde boz ayılar gibi daha zayıf olduklarında performanslarının iyileştiğini gösterdi. Araştırma, son yirmi yılda çeşitli alanlarda performans sergileyen 173 sporcuyu inceledi.
Çalışmanın yazarı ABD'deki Dartmouth Üniversitesi'nden Profesör Ryan Calsbeek'e göre, uzun boylu, zayıf erkeklerin kısa, tıknaz erkeklere kıyasla sıcaklıklar daha yüksek olduğunda yaklaşık yüzde 2,5 daha hızlı hareket ediyor.
Bunun nedenini ise uzun boylu erkeklerin yüzey alanlarının daha büyük olması, dolayısıyla daha fazla deriden ısıyı dağıtabilmeleri ve soğumak için daha fazla ter üretebilmeleri oluşturuyor.
Bununla birlikte, kadın sporcuların da daha uzun bacakları olduğunda sıcak havalarda daha hızlı koştukları görüldü, ancak fark erkeklerdeki kadar yüksek olmadı. Uzmanlar, bu durumun nedenini kadınların erkeklerden daha az ter üretmesi olarak açıkladı.
Diğer taraftan çalışma, 1973 yılından 2014 yılına kadar geçen süreçte futbolcuların daha uzun ve daha zayıf hale geldiğini buldu. Bu, Alan Shearer gibi oyuncuların kaslarının ve gücünün yerini Harry Kane ve Marcus Rashford gibi oyuncuların ince, narin vücutlarının aldığını gösteriyor.
Calsbeek, "Bu sonuçlar kesinlikle Andy Murray gibi zayıf bir tenisçinin daha sıcak ABD Açık'ta Wimbledon'dan daha iyi performans gösterebileceğini veya Chris Froome gibi bir bisikletçinin sıcak ülkelerde maratonlara çıkmak istiyorsa başarılı olabileceğini gösteriyor." dedi.
Diğer taraftan bilim insanları, araştırma kapsamında, Hawaii ve Güney Afrika gibi aşırı sıcak yerlerde ve Finlandiya ve Kanada gibi daha soğuk ülkelerdeki sporcuların performanslarını karşılaştırdı. Bu ülkelerde tepe sıcaklıklarının 18 derece ile 39 derece arasında değiştiği aktarıldı.
Çalışma, sporcuların kaydedilen boyları ile yarış fotoğraflarından dijital olarak ölçülen bacak ve kol uzunluklarını karşılaştırdı.