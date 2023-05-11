Messi'ye kötü, Ronaldo ve Haaland'a iyi haber: Küresel ısınma sporcuları nasıl etkiliyor?

Diğer taraftan çalışma, 1973 yılından 2014 yılına kadar geçen süreçte futbolcuların daha uzun ve daha zayıf hale geldiğini buldu. Bu, Alan Shearer gibi oyuncuların kaslarının ve gücünün yerini Harry Kane ve Marcus Rashford gibi oyuncuların ince, narin vücutlarının aldığını gösteriyor.