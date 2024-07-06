Mesud Pezeşkiyan, İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi
İran'da seçimlerin ikinci turunda katılım yüzde 50'ye yakın oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçime katılan 4 adaydan hiçbiri yüzde 50'yi geçememiş, en çok oy alan reformist aday Mesut Pezeşkiyan ve muhafazakar aday Said Celili ikinci tura kalmıştı. Oy verme işlemlerinin ardından sandıklar kapandı. İran İçişleri Bakanlığı, reformist aday Mesut Pezeşkiyan'ın seçimi ikinci turda kazandığını açıkladı.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandıkları bugün yeniden kuruldu.
İran, bölgesel gerilimlerin ve nükleer programı konusunda Batı ile yaşanan anlaşmazlığın yaşandığı bir dönemde seçime gitti.