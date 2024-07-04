Mesud Pezeşkiyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesud Pezeşkiyan'ın biyografisi
İran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince, seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kaldı. Bu gelişmenin ardından Mesud Pezeşkiyan hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mesud Pezeşkiyan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Eski Cumhurbaşkanları Muhammed Hatemi ile Hasan Ruhani, eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif gibi isimlerin açık desteğini alan Pezeşkiyan, seçim kampanyalarında, ülkedeki "etnik ve mezhebi ayrımcılık" ile zorunlu başörtüsü sorununa vurgu yaptı ve ekonomi ile adalet konusundaki sorunları çözeceğinin vaadini verdi. İşte, Mesud Pezeşkiyan'ın biyografisi...