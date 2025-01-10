Meta'nın ifade özgürlüğü kararı tartışma yarattı: "Zuckerberg Trump'a boyun eğdi"

Global Witness adlı insan hakları grubu, konuyla ilgili "Zuckerberg, Trump yönetimine yaranmak için açık bir girişimde bulundu ve bunun ciddi sonuçları olacak. Bu değişiklikler, kadınların, LGBT+ bireylerin, beyaz olmayanların, bilim insanlarının ve aktivistlerin halihazırda maruz kaldıkları çevrimiçi taciz ve saldırıları daha da artıracak." açıklaması yaptı.



Benzer şekilde, çevrimiçi nefret söylemi ve dezenformasyonu izleyen Centre for Information Resilience, "Dezenformasyonun ve zararlı içeriklerin hızla arttığı bir dönemde, bu karar içerik denetimi açısından ciddi bir darbe anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.