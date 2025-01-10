Meta'nın ifade özgürlüğü kararı tartışma yarattı: "Zuckerberg Trump'a boyun eğdi"
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ifade özgürlüğünü artırmak için Instagram ve Facebook'taki paylaşımların artık gerçek denetleyiciler tarafından teyit edilmeyeceğini açıkladı. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yemin törenine sayılı günler kala bu kararın açıklanması "büyük bir geri adım" ve "diz çökme" olarak nitelendirildi.
Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve Threads'in artık gerçek denetleyiciler tarafından denetlenmeyeceğini duyurdu.