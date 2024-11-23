Metanol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden turistlerin sayısı altıya çıktı

Genellikle antifriz gibi endüstriyel ve evsel ürünlerde kullanılan zehirli bir alkol olan metanol ile lekelenmiş alkolün ölümlere neden olduğundan şüpheleniliyor.

Metanol, etkisini arttırmak için içkiye eklenebiliyor ancak körlüğe, karaciğer hasarına ve ölüme neden olabiliyor.