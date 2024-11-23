Metanol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden turistlerin sayısı altıya çıktı
Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta, İki Danimarka vatandaşı, bir Amerikalı, bir İngiliz ve iki Avustralyalı, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Laos turizm polisi, turistlerin kaldığı hostelin Vietnamlı yöneticisini gözaltına aldı. Ölümlerin, metanol zehirlenmesi şüphesiyle yaşandığı belirtiliyor.
Denize kıyısı olmayan Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta, metanol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı altıya yükseldi.
İki Danimarka vatandaşı, bir Amerikalı, bir İngiliz ve iki Avustralyalı, sırt çantalı gezginlerin gözde mekânı Vang Vieng'de geçirdikleri bir gecenin ardından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
Bu kişiler, geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan 10'dan fazla yabancı arasında yer alıyordu.