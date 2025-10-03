Meteor tutkunları için büyük gece: Draconid meteor yağmuru ne zaman?

Her yıl gerçekleşen Draconid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Çoğu meteor yağmuru en iyi sabaha karşı saatlerde görülürken, Draconidler akşam karanlığı bastıktan sonra en iyi şekilde izlenir. Peki, Draconid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Meteor yağmurları, Dünya’nın bir kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı enkaz bulutunun içinden geçmesiyle oluşur. Draconid meteor yağmuru da 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı parçacıklardan kaynaklanır.

Yağmurun zirvesinde görülen meteor sayısı, Dünya’nın o yıl kuyruklu yıldızın yörüngesindeki hangi bölgeden geçtiğine bağlıdır. Son yıllarda Draconidler dikkat çekici bir artış göstermemiştir. Ancak 1933 ve 1946 yıllarında, 20. yüzyılın en etkileyici meteor yağmurlarından bazıları gözlenmiştir.

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2025 yılında Draconid meteor yağmuru 6-10 Ekim tarihleri arasında aktif olacak ve 8 Ekim’de zirveye ulaşacak. En iyi şekilde akşam saatlerinde izlenebilecek.

DOLUNAY METEORLARI BASTIRACAK

Bu yıl Draconid meteor yağmurunu izlemek daha zor olabilir; çünkü yağmur, dolunaydan sadece birkaç gece sonra gerçekleşecek. Parlak ay ışığı, daha sönük meteorları bastıracak ve görülebilecek meteor sayısını azaltacak.

Kayan yıldızları görme şansını artırmak için uzmanlar, Ay’ın parlaklığından uzak, gökyüzünün en karanlık bölgelerine bakmayı öneriyor.

DRACONİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENEBİLİR?

Meteor yağmurları, bulutsuz bir gecede, yıldızların net görülebildiği karanlık bölgelerden izlenmelidir. Bunun için ışık kirliliğinin az olduğu, ufkun açık göründüğü ve karanlık bir gökyüzünün olduğu yerler tercih edilmelidir.

Gözlem yaparken doğrudan ışık kaynaklarından uzak durun; böylece gözleriniz karanlığa daha iyi uyum sağlar ve daha sönük meteorları da görebilirsiniz. Dürbün veya teleskop kullanmaya gerek yoktur; gökyüzünün olabildiğince geniş bir bölümünü çıplak gözle izlemek yeterlidir.

