Meteor tutkunları için büyük gece: Draconid meteor yağmuru ne zaman?

DOLUNAY METEORLARI BASTIRACAK

Bu yıl Draconid meteor yağmurunu izlemek daha zor olabilir; çünkü yağmur, dolunaydan sadece birkaç gece sonra gerçekleşecek. Parlak ay ışığı, daha sönük meteorları bastıracak ve görülebilecek meteor sayısını azaltacak.



Kayan yıldızları görme şansını artırmak için uzmanlar, Ay’ın parlaklığından uzak, gökyüzünün en karanlık bölgelerine bakmayı öneriyor.