Meteor tutkunları için büyük gece: Draconid meteor yağmuru ne zaman?
Her yıl gerçekleşen Draconid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Çoğu meteor yağmuru en iyi sabaha karşı saatlerde görülürken, Draconidler akşam karanlığı bastıktan sonra en iyi şekilde izlenir. Peki, Draconid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?
Meteor yağmurları, Dünya’nın bir kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı enkaz bulutunun içinden geçmesiyle oluşur. Draconid meteor yağmuru da 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı parçacıklardan kaynaklanır.