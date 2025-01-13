Metroya pantolonsuz bindiler: "Çok fazla kötü şey oluyor"

"SIRF EĞLENCE DİYE"

Etkinliğin lideri 40 yaşındaki kişisel antrenör Dave Selkirk, “Çok fazla kötü, çok fazla eğlenceli olmayan şey oluyor. Sırf eğlence olsun diye bir şeyler yapmak güzel” dedi.

Çin Mahallesi'nin girişinde toplandıktan sonra, Londra'nın merkezindeki Piccadilly Circus Metro istasyonuna gelen yüzlerce kişi, burada ilk trenlerine bindi. Ancak vagonlar o kadar kalabalıktı ki bazı insanlar pantolonlarını çıkaramadı.

Turistler, Londralılara şaşkın şaşkın baktı.