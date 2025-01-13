Metroya pantolonsuz bindiler: "Çok fazla kötü şey oluyor"
İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, metroya çıplak bacaklarla bindi. "Resmi Pantolonsuz Metro Yolculuğu"nun tek amacı, onca kötü şey varken sadece eğlenmeye çalışmak.
Yüzlerce Londralı metroda iç çamaşırlarına kadar soyundu ve olağandışı bir şey yokmuş gibi görünmeye çalıştı.
Bu, kasvetli kış ortasına biraz neşe katmaktan başka bir amacı olmayan yıllık bir etkinlik olan Resmi Pantolonsuz Metro Yolculuğu olarak biliniyor. Bu etkinliğin derin bir anlamı yok. Tek amaç, bir öğleden sonrası için de olsa, “aptalca davranmak.”