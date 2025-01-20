Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım”

"NASIL BİR HAYAT VEREBİLECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Evi yıkılan ve ailesiyle birlikte geçen aralıktan beri çadırda yaşayan Deyr el-Belahlı muhasebeci 34 yaşındaki Nasser Qudeimat, şunları söyledi: “Çok fazla şey hissediyorum. Artık geceleri çocuklarımı nasıl güvende tutacağım konusunda endişelenmeme gerek kalmadığı için çok mutluyum... Ama şimdi onlara nasıl bir hayat verebileceğimi bilmiyorum”