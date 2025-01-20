Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım”

Gazze’de ateşkesin sağlanmasının ardından yerinden edilen Filisinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı. İsrail’in 15 ayda yarattığı yıkım sonucu bölge enkaza dönerken, çok sayıda meyve bahçesi moloz yığınlarıyla kaplandı. Ancak Filistinliler umutlarını yitirmedi. Gazzeliler, aylar sonra eve dönmenin hissettirdiklerini anlattı...

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 1

İsrail ile Hamas arasında uzun zamandır beklenen ateşkes dün başladı.

İngiliz The Guardian gazetesi, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'u en son 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırıları başlamadan üç gün önce ziyaret etmişti. O zaman bölgedeki çok sayıda meyve bahçesi guava ve sezonun son narlarıyla doluydu.

15 ay sonra Beyt Hanun'dan geriye kalan tek şey beyaz molozların üzerinde yükselen siyah dumanlar oldu.

Yine de bunca ölüm, acı ve yıkımın ortasında ateşkesin, Gazze halkının yaşadığı kabusların nihayet sona erdirmesi bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 2

"DÖNECEĞİM DİYE FISILDIYORDUM"

 “Kalbimi evde, kuzeyde bıraktım. Her gün kalbime 'Eve döneceğim' diye fısıldıyordum” diyen Gazzeli öğretmen Asma Mustafa, şu anda iki kızıyla birlikte Nuseyrat mülteci kampında yaşıyor.

38 yaşındaki kadın, “Her şeyimi kaybettim; arabamı, evimi, işimi, paramı. İyi beslenemiyorum, iyi uyuyamıyorum, temiz su içemiyorum, yiyecek bulmakta zorlanıyorum... Hayatta kaldığıma inanamıyorum. Kendimi Filistin tarihine bir satır yazmış gibi hissediyorum” diye konuştu.

Mustafa, bir çadırda yaşadığı günleri saymış: Çocuklarıyla birlikte beşinci kez İsrail kara birliklerinden kaçarak Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'a 115 gün önce ulaşmışlar.

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 3

47 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Mustafa'nın hikayesi Gazze Şeridi boyunca defalarca tekrarlandı.

2,3 milyonluk nüfusun yüzde 90'ı evlerinden oldu ve İsrail saldırılarında yaklaşık 47 bin Filistin kişi öldürüldü.

Açlık, kalacak yer yetersizliği ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölenler henüz resmi rakamlara dahil edilmedi.

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 4

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRI

İsrail'in ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları nedeniyle sonraki birkaç saat içinde en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Daha sonra anlaşmanın yürürlüğe girdiği açıklandı.

Ardından 28 yaşındaki Damari, 24 yaşındaki Romi Gonen ve 31 yaşındaki Doron Steinbrecher'in serbest bırakılacak ilk rehineler olarak isimlerinin yer aldığı liste teslim edildi.

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 5

ŞEKER DAĞITTILAR

Ateşkesin uygulanmasındaki gecikmeden habersiz olan Gazze'deki bazı insanlar dün erken saatlerde kutlamalara başladı.

Bölge sakinleri, erkek, kadın ve çocukların ağlayıp şarkı söylediğini, şeker dağıttığını ve harap olmuş evlerine dönmek için eşyalarını toplamaya başladığını söyledi.

Öğleden sonra, ateşkes resmen başladıktan sonra şeritte coşku hakimdi.

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 6

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE KUTLAMALARA KATILDI

Merkezdeki Deyr el-Belah kasabasında bulunan El Aksa Şehitleri hastanesi çalışanları, kutlamalara katılmak için dışarı çıktı.

Tesisin 10 saatten fazla süredir tek bir yaralı kabul etmediğini söylediler. Bu, savaşın başlamasından bu yana yaralı kabul edilmeyen en uzun süre.

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 7

90 KADIN VE ÇOCUK BIRAKILDI

Gece çökerken Doğu Kudüs ve Batı Şeria da kutlamalara hazırlanıyordu.

Üç rehine karşılığında İsrail hapishanelerinden salıverilecek 90 kadın ve çocuğun aileleri Ramallah'ta onları karşılamak için heyecanla toplandı.

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 8

"NASIL BİR HAYAT VEREBİLECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Evi yıkılan ve ailesiyle birlikte geçen aralıktan beri çadırda yaşayan Deyr el-Belahlı muhasebeci 34 yaşındaki Nasser Qudeimat, şunları söyledi: “Çok fazla şey hissediyorum. Artık geceleri çocuklarımı nasıl güvende tutacağım konusunda endişelenmeme gerek kalmadığı için çok mutluyum... Ama şimdi onlara nasıl bir hayat verebileceğimi bilmiyorum”

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 9

HENÜZ BİRİNCİ AŞAMADA 

Ateşkes anlaşmasının birinci aşaması, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Üç aşamalı karmaşık anlaşmanın, altı haftalık ilk aşamadan sonra uluslararası arabulucuların savaşa kalıcı bir ateşkes getirmesine yetecek kadar uzun süre devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım” - 10
DAHA FAZLA GÖSTER