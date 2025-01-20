Meyve bahçelerinden molozlara: Gazze’nin kuzeyine dönüş | “Kalbimi evde bıraktım”
Gazze’de ateşkesin sağlanmasının ardından yerinden edilen Filisinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı. İsrail’in 15 ayda yarattığı yıkım sonucu bölge enkaza dönerken, çok sayıda meyve bahçesi moloz yığınlarıyla kaplandı. Ancak Filistinliler umutlarını yitirmedi. Gazzeliler, aylar sonra eve dönmenin hissettirdiklerini anlattı...
İsrail ile Hamas arasında uzun zamandır beklenen ateşkes dün başladı.
İngiliz The Guardian gazetesi, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'u en son 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırıları başlamadan üç gün önce ziyaret etmişti. O zaman bölgedeki çok sayıda meyve bahçesi guava ve sezonun son narlarıyla doluydu.
15 ay sonra Beyt Hanun'dan geriye kalan tek şey beyaz molozların üzerinde yükselen siyah dumanlar oldu.
Yine de bunca ölüm, acı ve yıkımın ortasında ateşkesin, Gazze halkının yaşadığı kabusların nihayet sona erdirmesi bekleniyor.