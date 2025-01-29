Mezar temizleyerek hayalindeki evi satın aldı: Çoğu kişinin böyle bir meslekten haberi yok
İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Shaun Tookey, 2023 yılında başladığı mezar temizleme işi sayesinde ailesine ev satın aldığını anlattı. Birçok kişinin böyle bir mesleğin varlığından haberi olmadığını ileri süren Tookey, bugüne dek yaklaşık 300 mezar temizlediğini söyledi.
Essex şehrindeki Harlow kasabasında yaşayan Shaun Tookey, ''Aileler, sevdiklerinin mezar taşlarını temizletmek, boyatmak ve dekoratif öğeler ekletmek için bana 187 ile 562 dolar arasında bir ücret ödüyor'' dedi. Bahsettiği işlerin yaklaşık 2 saat sürdüğünü anlatan Tookey, günde 2 ila 4 mezar temizlediğini de sözlerine ekledi. Bu mesleği ek iş olarak yapan Tookey'in asıl mesleği ise ağaç cerrahlığı.