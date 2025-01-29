Mezar temizleyerek hayalindeki evi satın aldı: Çoğu kişinin böyle bir meslekten haberi yok

Essex şehrindeki Harlow kasabasında yaşayan Shaun Tookey, ''Aileler, sevdiklerinin mezar taşlarını temizletmek, boyatmak ve dekoratif öğeler ekletmek için bana 187 ile 562 dolar arasında bir ücret ödüyor'' dedi. Bahsettiği işlerin yaklaşık 2 saat sürdüğünü anlatan Tookey, günde 2 ila 4 mezar temizlediğini de sözlerine ekledi. Bu mesleği ek iş olarak yapan Tookey'in asıl mesleği ise ağaç cerrahlığı.