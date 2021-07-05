Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı yetkililerin kontrolünde yıkıldı. Enkazdan üçü çocuk 24 kişinin cesedi çıkarılırken kalan 121 kişiden haber alınamıyor.

Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 07:30

Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 1
Söz konusu binanın kalan kısmı güvenli olmadığı gerekçesiyle yerel saatle 22.30'da yıkıldı.
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 2
Kontrollü şekilde yıkılan bina dakikalar içinde yerle bir oldu.
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 3
Öte yandan yıkılma işlemlerine başlanmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilen binanın enkazında olduğu düşünülen 121 kişiden hala haber alınamıyor.
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 4
Binanın enkazında bugüne kadar 3'ü çocuk 24 kişinin cesedine ulaşılabildi.
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 5
270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 6
Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkat çekmişti.
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 7
Yetkililer çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 8
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 9
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 10
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 11
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 12
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 13
Miami'de çöken binanın kalanı yıkıldı - 14

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER