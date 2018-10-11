Michael kasırgasında en az 6 kişi öldü
ntv.com.tr, NTV Haber
ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael kasırgasında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı.
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1ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael kasırgasında en az 6 kişi hayatını kaybettİği ve kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.
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2Bazı noktalara haftalarca elektrik verilemeyeceğini belirtildi.
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3Kasırganın vurduğu bölgelerde mahsur kalanları kurtarmaya yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
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4Tropikal fırtına kategorisine düşürülen kasırganın Florida'dan sonra Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunu etkisi altına aldığı duyuruldu.
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Virginia ile kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi uyarısı yapıldı.
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1992'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KASIRGAMichael kasırgasının 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.
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7Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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