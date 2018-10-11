Michael kasırgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
ntv.com.tr
ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı.
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1ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
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2Florida eyaletine bağlı Gadsden kenti Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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3Georgia eyaletinin Seminole kentinde, üzerine ağaç devrilen bir çocuk yaşamını yitirmişti.
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4Dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgası saatte 80 kilometre hızla etkili oluyor.
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5ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunun tropik kasırganın etkisi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca, Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi uyarısı yapıldı.
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6Kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı.
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1992'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KASIRGAFlorida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.
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8Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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