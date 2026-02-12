Miçotakis'in Ankara ziyaretinde "tesbih" diplomasisi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin yankılarını Yunan basını manşetlere taşıdı. Görüşme öncesi beklentiler düşük denilirken görüşme sonrası hava olumluya döndü.
DÜŞÜK BEKLENTİLERDEN OLUMLU MESAJLARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da ağırladığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği zirve, tarafların diyalog kanallarını açık tutma kararlılığı ve imzalanan ortak bildiriyle dikkat çekti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede iki komşu ülkenin iş birliğini temel alan bir anlayışla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.
Yunan basını da liderlerin Ankara’dan verdiği mesajları manşetlerine taşıyarak görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini aktardı. Görüşme öncesi beklentiler düşük mesajı veren bazı gazeteler görüşmenin ardından daha olumlu mesajlar verdi.
"SAKİN SULAR İKİ TARAF İÇİN DE FAYDALI"
Yunan medyasında geniş yer bulan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Avrupa savunma girişimlerine katılım konusundaki kararlılığı, özellikle AB’nin SAFE programı çerçevesinde kritik yeri olduğu belirtildi. Miçotakis’in geçmişte bu programa Türkiye’nin dahil edilmesini veto edeceğine dair konuşmasına rağmen Ankara'daki görüşmede Erdoğan’ın bu konudaki net duruşu karşısında sessiz kalarak herhangi bir yorum yapmaktan kaçınması, Yunan basınında "yelkenlerin suya indiği" diye yorumlandı.
Yunan basını ayrıca “dikenli” konulara girilmediğini ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin sıkıntıda kalmasının da gereği olmadığını belirtirken "hem Yunanistan hem de Türkiye "sakin sular" olarak adlandırılan durumun her iki taraf için de faydalı olduğunu fark etti" ifadelerine yer verdi.
KIRMIZI TESBİH SOHBETİ GÜNDEM OLDU
Görüşmelere Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da davet edilmesi Yunan medyası tarafından ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'un buluşması ve tesbih üzerine sohbetleri manşetlerde geniş yer buldu. Bazı gazeteler akşam yemeğinde Türk ve Yunan mutfağından yemekler sunulmasına dikkat çekti ve “komşuluk” vurgusu yapıldı.
Öte yandan bazı Yunan yayın organları, Atina’nın Türkiye'nin ağırlığını görmezden gelemeyeceğini kabul ederek, bu diyaloğun bir rüya olmaması temennisiyle Türkiye’nin süreçteki kararlı niyetinin altını çizdi.