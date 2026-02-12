Miçotakis'in Ankara ziyaretinde "tesbih" diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da ağırladığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği zirve, tarafların diyalog kanallarını açık tutma kararlılığı ve imzalanan ortak bildiriyle dikkat çekti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede iki komşu ülkenin iş birliğini temel alan bir anlayışla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Yunan basını da liderlerin Ankara’dan verdiği mesajları manşetlerine taşıyarak görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini aktardı. Görüşme öncesi beklentiler düşük mesajı veren bazı gazeteler görüşmenin ardından daha olumlu mesajlar verdi.