Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi

İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 28 yaşındaki Georgia-Leigh Gardiner’a, aylardır süren mide ağrıları ve ani kilo kaybı şikayetlerine rağmen ciddi bir teşhis konulamadı. Ancak geç gelen tanı, genç annenin hayatını altüst etti. Artık tedavisi mümkün olmayan agresif bir mide kanseriyle mücadele ediyor.

Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi - 1

Georgia Leigh Gardiner için altı ay önce hayat oldukça umut vericiydi. Düğün hazırlıkları yapıyor, işletme diploması için çalışıyor ve iki yaşındaki oğlu Arlo ile geçireceği zamanı sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak 13 Haziran Cuma günü gittiği hastanede tüm bu planları yerle bir etti.

DÜNYA HABERLERİ

Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi - 2

Yaklaşık bir yıl boyunca devam eden mide ağrıları nedeniyle 18 kilo veren genç kadına, aile hekimi tarafından sürekli mide asidi düzenleyici ilaçlar önerildi. Ancak geç de olsa bir doktorun şüphelenip tarama istemesiyle acı gerçek ortaya çıktı: Georgia Leigh’e, mide kanserinin agresif bir türü olan "kötü farklılaşmış mide adenokarsinomu" teşhisi konuldu. Kanser, karın zarına da yayılmıştı ve tıbben tedavi edilemez durumdaydı.


Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi - 3

İlk teşhisi duyduğunda doktorun sözlerine inanamayarak gülmeye başlayan genç kadın, nişanlısı Callum’a dönüp “Ciddi mi konuşuyorlar?” diye sordu. Ancak birkaç saniye içinde gerçekliği fark etti ve büyük bir panik atakla hastane odasından dışarı fırladı.

Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi - 4

“DAHA ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİRDİ”

Tanı konmasının ardından geçen iki haftada, Georgia Leigh GoFundMe kampanyasıyla destek toplamaya ve alternatif tedavi seçeneklerini araştırmaya başladı. Ancak yaşadığı gecikmenin etkilerini hâlâ derinden hissediyor.

“Bu tür mide kanseri birkaç ay içinde birinci evreden dördüncü evreye geçebiliyor,” diyen Gardiner, “Eğer zamanında gereken testler yapılsaydı, belki de henüz yayılmamışken yakalayabilirlerdi,” ifadelerini kullandı.


Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi - 5

İlk başvurularında iştahsızlık, halsizlik ve ağrı gibi semptomları olmasına rağmen, kan tahlillerindeki küçük bulguların dışında detaylı inceleme yapılmadığını belirten genç kadın, yaşının ciddiye alınmamasına neden olduğunu düşünüyor: “Belki de yaşça büyük biri aynı semptomlarla gelseydi, baştan daha dikkatli incelenirdi.”

Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi - 6

“ARTIK HER ANI DEĞERLİ”

Geç teşhise rağmen umudunu kaybetmeyen Georgia Leigh, kemoterapi sürecine hazırlanırken hem alternatif tedavi merkezlerini değerlendiriyor hem de küçük oğluyla birlikte unutulmaz anılar biriktirmeye çalışıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER