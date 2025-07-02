Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi

Georgia Leigh Gardiner için altı ay önce hayat oldukça umut vericiydi. Düğün hazırlıkları yapıyor, işletme diploması için çalışıyor ve iki yaşındaki oğlu Arlo ile geçireceği zamanı sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak 13 Haziran Cuma günü gittiği hastanede tüm bu planları yerle bir etti.