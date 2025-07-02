Mide ağrısı diye geçiştirildi: Doktorlar 1 yıl ömrünün kaldığını söyledi
İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 28 yaşındaki Georgia-Leigh Gardiner’a, aylardır süren mide ağrıları ve ani kilo kaybı şikayetlerine rağmen ciddi bir teşhis konulamadı. Ancak geç gelen tanı, genç annenin hayatını altüst etti. Artık tedavisi mümkün olmayan agresif bir mide kanseriyle mücadele ediyor.
Georgia Leigh Gardiner için altı ay önce hayat oldukça umut vericiydi. Düğün hazırlıkları yapıyor, işletme diploması için çalışıyor ve iki yaşındaki oğlu Arlo ile geçireceği zamanı sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak 13 Haziran Cuma günü gittiği hastanede tüm bu planları yerle bir etti.