Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir

Hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra kan basıncı tehlikeli seviyelere düşen Wakefield, doktorlar tarafından tedbir amacıyla tıbbi komaya alındı. İki gün sonra uyanarak iyiye gittiği görülen genç adam, aileye iyi haber vermek için Facebook’ta bir paylaşımda bile bulunacak kadar iyi görünüyordu. Ancak sadece üç hafta sonra durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine ikinci kez komaya sokuldu. Organlarının iflas etmesiyle oluşabilecek oksijen eksikliğini önlemek amacıyla yapılan bu müdahale, ne yazık ki sonuç vermedi. Dylan Wakefield, 28 Mayıs’ta hayata veda etti.





