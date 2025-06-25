Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir
Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 29 yaşındaki Dylan Thomas Wakefield, aşırı alkol tüketiminin tetiklediği iddia edilen akut pankreatit nedeniyle hayatını kaybetti. Wakefield’ın trajik ölümü, uzmanların alkol tüketiminin ölümcül sonuçlarına dair uyarılarını yeniden gündeme getirdi.
24 Nisan’da karnının sol üst tarafında “acımasız, yakıcı” bir ağrı ile uyanan bar işletmecisi Wakefield, ilk olarak gastrit tedavisi gördü. Ancak saatler sonra hastalığın, akut pankreatitten kaynaklandığı anlaşıldı.