Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir

Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 29 yaşındaki Dylan Thomas Wakefield, aşırı alkol tüketiminin tetiklediği iddia edilen akut pankreatit nedeniyle hayatını kaybetti. Wakefield’ın trajik ölümü, uzmanların alkol tüketiminin ölümcül sonuçlarına dair uyarılarını yeniden gündeme getirdi.

Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir - 1

24 Nisan’da karnının sol üst tarafında “acımasız, yakıcı” bir ağrı ile uyanan bar işletmecisi Wakefield, ilk olarak gastrit tedavisi gördü. Ancak saatler sonra hastalığın, akut pankreatitten kaynaklandığı anlaşıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir - 2

Akut pankreatit, pankreasın şişmesi ve dokularının ölmesiyle karakterize bir hastalık olup hızlı müdahale edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Araştırmalara göre, İngiltere'De görülen pankreatit vakalarının yaklaşık dörtte biri, aşırı alkol tüketiminden kaynaklanıyor. Alkol, pankreastaki sindirim enzimlerini aşırı uyararak bu enzimlerin sağlıklı dokuya saldırmasına neden oluyor. Wakefield’ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmasa da, 31 yaşındaki kardeşi Nathan Lamb, alkol tüketiminin etkili olduğuna inandığını söylüyor:


Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir - 3

“Dylan içkiyi severdi ama henüz 29 yaşındaydı. Böyle bir sorunun ancak hayatın ilerleyen yıllarında yaşanacağını düşünürdünüz. Bu çok haksızlık”.


Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir - 4

Hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra kan basıncı tehlikeli seviyelere düşen Wakefield, doktorlar tarafından tedbir amacıyla tıbbi komaya alındı. İki gün sonra uyanarak iyiye gittiği görülen genç adam, aileye iyi haber vermek için Facebook’ta bir paylaşımda bile bulunacak kadar iyi görünüyordu. Ancak sadece üç hafta sonra durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine ikinci kez komaya sokuldu. Organlarının iflas etmesiyle oluşabilecek oksijen eksikliğini önlemek amacıyla yapılan bu müdahale, ne yazık ki sonuç vermedi. Dylan Wakefield, 28 Mayıs’ta hayata veda etti.


Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir - 5

Kardeşi Nathan Lamb, yaşadıkları şoku şu sözlerle aktardı:

“Onun bundan öleceğini hiç düşünmemiştik. Sekiz kardeşi var ve hepimiz onu çok özlüyoruz. Ailemiz çok yakındı, Dylan hepimiz için çok değerliydi”.


Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, haftalar sonra öldü: Binlerce kişi daha risk altında olabilir - 6

İngiltere’de her yıl yaklaşık 2.500 kişi akut pankreatit geçirirken, bu vakaların beşte biri nekrotizan pankreatite dönüşüyor. Hastalık, mide ağrısı, şişlik, kusma, bulantı, yüksek ateş, kalp atışında artış ve sarılıkla kendini gösterebiliyor. Uzmanlar, koyu tenli kişilerde sarılığın tespitinin zor olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İstatistikler ise alarm verici: İngiltere'de alkol kaynaklı ölümler son dört yıldır yükselişte. 2023’te 10.500 ölümle rekor seviyeye ulaşan bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 4, 2019’a göre ise yüzde 38 arttı. Sunderland, 100.000 kişide yaklaşık 30 ölümle alkol kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER