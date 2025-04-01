Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz?

Glazyrina’nın ölümcül hastalığı, Ocak ayında Bulgaristan’da eşi Katerina ve beş yaşındaki kızı Lizzie ile tatilde olduğu sırada başladı. Ailenin Londra’ya dönmesinden bir gün önce, Glazyrina karın ağrısı şikayetiyle başladı. Eşi ve kendisi, ağrının birkaç gün önce yaşadığı gıda zehirlenmesinin bir sonucu olduğunu düşündüler. Ancak birkaç saat içinde ağrı sırtına da yayılmaya başladı ve karnına dokunulduğunda hassaslaştı.





