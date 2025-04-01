Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz?

Londra’da yaşayan bir kadın, 'sağlıklı' olarak bildiği kocasının gıda zehirlenmesi sonucu ani ölümüne tanıklık ettikten sonra büyük bir travma yaşadı. 35 yaşındaki Andrejs Glazyrina, sindirim sisteminin bir parçası olan pankreasın şiddetli bir şekilde iltihaplanması sonucu ani pankreatit nedeniyle hayatını kaybetti.

Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz? - 1

Pankreatit genellikle aşırı alkol tüketimi veya safra kesesi taşları nedeniyle gelişen bir durum olsa da, bazen herhangi bir belirgin neden olmadan da ortaya çıkabiliyor. Nadir olmakla birlikte, bu durum ölümcül olabiliyor.


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Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz? - 2

Glazyrina’nın ölümcül hastalığı, Ocak ayında Bulgaristan’da eşi Katerina ve beş yaşındaki kızı Lizzie ile tatilde olduğu sırada başladı. Ailenin Londra’ya dönmesinden bir gün önce, Glazyrina karın ağrısı şikayetiyle başladı. Eşi ve kendisi, ağrının birkaç gün önce yaşadığı gıda zehirlenmesinin bir sonucu olduğunu düşündüler. Ancak birkaç saat içinde ağrı sırtına da yayılmaya başladı ve karnına dokunulduğunda hassaslaştı.


Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz? - 3

Katerina, eczaneye gidip ilaçlar aldı ancak bunlar hiçbir fayda sağlamadı. Durumun ciddiyetini fark eden Glazyrina, "Yüzünde solgunluk oluşmaya başladı, bu yüzden uçuşu iptal edip ambulans çağırdık" dedi.

Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz? - 4

Ambulansla hastaneye kaldırılan Glazyrina, yapılan testlerin ardından pankreatit teşhisi aldı. O sabah hastanede kocasına veda eden Katerina, kocasının "Endişelenme, yakında eve döneceğim" diyerek onu teselli etti.


Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz? - 5

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde, Glazyrina'nın durumu ciddi şekilde kötüleşti ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Ertesi sabah, Katerina, kocasının gece hayatını kaybettiğini öğrenerek yıkıcı bir telefon aldı. "Hayatımın en zor günüydü. Bunu nasıl atlattığımı bilmiyorum" diyerek yaşadığı derin acıyı ifade etti. "Sanki tatile gitmişsiniz ve birlikte kurduğunuz hayata bir daha asla geri dönmeyecekmişsiniz gibi."


Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz? - 6

NHS’ye göre, pankreatit belirtileri arasında, karnın ortasında aniden başlayan ve giderek kötüleşen, sırtınıza yayılabilen şiddetli bir ağrı yer alıyor. Katerina ayrıca ebeveynleri hayat sigortası yapmaya teşvik etmeyi umuyor ve ekliyor.

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