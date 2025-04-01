Mide ağrısını gıda zehirlenmesi sandı, 36 saat sonra öldü: Risk altında olabilir misiniz?
Londra’da yaşayan bir kadın, 'sağlıklı' olarak bildiği kocasının gıda zehirlenmesi sonucu ani ölümüne tanıklık ettikten sonra büyük bir travma yaşadı. 35 yaşındaki Andrejs Glazyrina, sindirim sisteminin bir parçası olan pankreasın şiddetli bir şekilde iltihaplanması sonucu ani pankreatit nedeniyle hayatını kaybetti.
Pankreatit genellikle aşırı alkol tüketimi veya safra kesesi taşları nedeniyle gelişen bir durum olsa da, bazen herhangi bir belirgin neden olmadan da ortaya çıkabiliyor. Nadir olmakla birlikte, bu durum ölümcül olabiliyor.