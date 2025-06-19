Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti

İngiltere’de yaşayan dört çocuk babası Kyle Ingram Baldwin, yalnızca mide ağrısı şikayetiyle başlayan sürecin ardından konulan bağırsak kanseri teşhisinden sekiz ay sonra yaşamını yitirdi.

Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti - 1

40 yaşındaki Ingram Baldwin’in hayatını kaybettiği, eşi Becky tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyurdu.

Eşi, 16 Haziran’da yaptığı paylaşımda, “Ne yazık ki Kyle çok ani ve beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti ve onu dün kaybettik,” ifadelerine yer verdi. Becky Ingram Baldwin, kocasının, kendisine destek olan herkese teşekkür edilmesini istediğini de vurguladı.


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Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti - 2

Ingram Baldwin, geçtiğimiz yıl ekim ayında geçmeyen mide ağrıları nedeniyle doktora başvurdu. İlk etapta stres veya safra kesesi taşlarından şüphelenen doktorlar, ilerleyen süreçte karaciğerinde şüpheli şişlikler tespit etti.

BT taramaları sonrasında bu kitlelerin metastatik kanser olduğu belirlendi. Yapılan ileri tetkikler, kanserin bağırsak kökenli olduğunu ve hastalığın dördüncü evreye ulaştığını ortaya koydu.


Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti - 3

Bağırsak kanseri teşhisinin ardından yoğun bir tedavi sürecine giren Ingram Baldwin, kemoterapi gördü ancak hastalığın ilerleyişini durduramadı. Ancak tedaviler sonuç vermeden, 16 Haziran’da hayatını kaybetti.

Ölümünden kısa bir süre önce verdiği bir röportajda, hastalığın ailesi üzerindeki etkisinden bahseden Ingram Baldwin, “Çocuklarımı çok seviyorum. Sadece onların geleceği için endişeleniyorum. Dünyanın en iyi annesine sahipler ve bunu gerçekten kastediyorum. Eşim inanılmaz,” demişti.

Aynı açıklamada, vücudunda klasik kanser belirtilerinin hiçbirini yaşamadığını belirten Ingram Baldwin, “Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, lütfen doktorunuza başvurun. Kimsenin benim durumuma düşmesini istemem,” çağrısında bulunmuştu.


Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti - 4

GENÇ YETİŞKİNLERDE VAKA ARTIYOR

Uzmanlara göre Kyle Ingram Baldwin'in yaşadığı trajedi, 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri vakalarının artışıyla ilgili endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor. Yakın tarihli küresel bir araştırma, 50 ülkeden 27’sinde bu yaş grubunda bağırsak kanseri oranlarının arttığını ortaya koydu.


Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti - 5

İngiltere’de 25-49 yaş grubunda yılda yaklaşık 2.600 yeni vaka görülüyor. Genel olarak ise her yıl yaklaşık 44.000 kişi bu hastalıkla karşı karşıya kalıyor. ABD’de bu sayı 130.000’i bulurken, bağırsak kanseri her yıl yaklaşık 50.000 kişinin yaşamını yitirmesine neden oluyor.

Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti - 6


Uzmanlar, artışın yalnızca obeziteyle açıklanamayacağını, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, mikroplastik maruziyeti ve gıdalardaki kimyasalların da etkili olabileceğini belirtiyor.

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