Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti
İngiltere’de yaşayan dört çocuk babası Kyle Ingram Baldwin, yalnızca mide ağrısı şikayetiyle başlayan sürecin ardından konulan bağırsak kanseri teşhisinden sekiz ay sonra yaşamını yitirdi.
40 yaşındaki Ingram Baldwin’in hayatını kaybettiği, eşi Becky tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyurdu.
Eşi, 16 Haziran’da yaptığı paylaşımda, “Ne yazık ki Kyle çok ani ve beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti ve onu dün kaybettik,” ifadelerine yer verdi. Becky Ingram Baldwin, kocasının, kendisine destek olan herkese teşekkür edilmesini istediğini de vurguladı.