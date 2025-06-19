Mide ağrısıyla başladı, 8 ayda kanserden hayatını kaybetti: Doktorlar belirtisini göz ardı etti

Bağırsak kanseri teşhisinin ardından yoğun bir tedavi sürecine giren Ingram Baldwin, kemoterapi gördü ancak hastalığın ilerleyişini durduramadı. Ancak tedaviler sonuç vermeden, 16 Haziran’da hayatını kaybetti.



Ölümünden kısa bir süre önce verdiği bir röportajda, hastalığın ailesi üzerindeki etkisinden bahseden Ingram Baldwin, “Çocuklarımı çok seviyorum. Sadece onların geleceği için endişeleniyorum. Dünyanın en iyi annesine sahipler ve bunu gerçekten kastediyorum. Eşim inanılmaz,” demişti.



Aynı açıklamada, vücudunda klasik kanser belirtilerinin hiçbirini yaşamadığını belirten Ingram Baldwin, “Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, lütfen doktorunuza başvurun. Kimsenin benim durumuma düşmesini istemem,” çağrısında bulunmuştu.





