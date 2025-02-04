Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor

11 Yaşındaki Trey, dışarıda yedikleri bir yemek dönüşünde mide bulantısı yaşadı. Ailesi bunun basit bi gıda zehirlenmesi olabileceğini düşündü. Ancak bu, aslında çok daha ciddi bir hastalığın habercisiydi.

Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; 11 Yaşındaki Trey Taylor, geçtiğimiz ayın başında dışarıda yedikleri bir yemek dönüşünde 11 yaşındaki Trey'in midesinin bulanmasıyla endişelenmeye başladı. Annesi Elise Taylor, 'Yemeğimizi bitirir bitirmez çok kötü bir mide ağrısından şikayet etmeye başladı ve arabaya bindiğimizde kusmaya başladı' diyerek o anları anlattı.



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Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor - 2

Eve döndüklerinde, Elise her anne gibi bu durumun basit bir gıda zehirlenmesi olduğunu düşünerek Trey'i yatırıp dinlenmesini sağladı. Ertesi gün biraz toparlanma gösteren Trey, kendini daha iyi hissetmeye başladı. Ancak bu, aslında çok daha ciddi bir hastalığın habercisiydi.


Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor - 3

SEMPTOMLAR ANİDEN KÖTÜLEŞTİ

Üç gün sonra Trey tekrar rahatsızlandı. Annesine göğsünde ağır bir baskı hissettiğini söyledi. Ancak Trey'in durumu saatler içinde kötüleşti. Cildinde lekelenmeler ve dudaklarında mavi bir iz beliren çocuk, acil servise kaldırıldı.


Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor - 4

KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONDU

Hastanede yapılan tetkiklerde, Trey'in kalp sağlığında sorun olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, Trey'in organ yetmezliği yaşadığını ve acilen kalp nakline ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu haber, daha üç gün önce koşturup oynayan bir çocuk için ailesini büyük bir şoka soktu.


Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor - 5

Trey, doktorlar tarafından tıbbi olarak komaya sokularak, kalp ve akciğer fonksiyonlarını destekleyen ekstrakorporeal membran oksijenasyon (EKMO) makinesine bağlandı. Şu an yaşam destek makinesinde bekleyen Trey'in kalp fonksiyonları kendini onaramıyor ve uygun bir donör bulunana kadar nakil bekliyor.

Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor - 6

NEDENİ HALA BİLİNMİYOR

Uzmanlar, Trey'in dilate kardiyomiyopati geçirdiğini düşünürken, hastalığın kesin nedeni henüz belirlenemedi. Doktorlar, geçirdiği bir göğüs enfeksiyonunun kalbine zarar vermiş olabileceğini tahmin ediyor. Ancak kesin tanı, ancak nakil yapılıp kalbi incelendikten sonra konulabilecek.

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