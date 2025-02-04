Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor
11 Yaşındaki Trey, dışarıda yedikleri bir yemek dönüşünde mide bulantısı yaşadı. Ailesi bunun basit bi gıda zehirlenmesi olabileceğini düşündü. Ancak bu, aslında çok daha ciddi bir hastalığın habercisiydi.
DailyMail'de yer alan habere göre; 11 Yaşındaki Trey Taylor, geçtiğimiz ayın başında dışarıda yedikleri bir yemek dönüşünde 11 yaşındaki Trey'in midesinin bulanmasıyla endişelenmeye başladı. Annesi Elise Taylor, 'Yemeğimizi bitirir bitirmez çok kötü bir mide ağrısından şikayet etmeye başladı ve arabaya bindiğimizde kusmaya başladı' diyerek o anları anlattı.