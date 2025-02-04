Mide bulantısı sandılar ama bu hastalığın habercisiymiş: 11 yaşındaki çocuk komada yaşam mücadelesi veriyor

Eve döndüklerinde, Elise her anne gibi bu durumun basit bir gıda zehirlenmesi olduğunu düşünerek Trey'i yatırıp dinlenmesini sağladı. Ertesi gün biraz toparlanma gösteren Trey, kendini daha iyi hissetmeye başladı. Ancak bu, aslında çok daha ciddi bir hastalığın habercisiydi.





