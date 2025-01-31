Mide ekşimesi sandığı şey kanser çıktı: 6 ay sonra öldü
İngiltere'nin Southampton şehrinde yaşayan Ade Mosley, aylar süren mide ekşimesi problemini görmezden geldi. Semptomların rahatsız edici bir hal almasıyla hastaneye giden Mosley, teşhis konduktan 6 ay sonra hayatını kaybetti. Ade Mosley'nın kardeşi Jenny Mosley, yemek borusu kanserinin önemsiz görünen belirtilerine karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
Jenny Mosley, "Yıllarca semptomları görmezden geldik. Gaviscon gibi reçetesiz tedavilerin yeterli olduğunu düşündük ancak Ade'in yaşadıkları, semptomları göz ardı etmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini bize gösterdi'' ifadelerini kullandı.