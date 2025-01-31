Mide ekşimesi sandığı şey kanser çıktı: 6 ay sonra öldü

''Barrett özofagusu'' olarak tanımlanan bu hastalığın başlıca belirtisi, midedeki asit ve yemek sularının yemek borusuna geri kaçması olan reflüdür. Diğer belirtiler arasında mide bulantısı ve üst karın bölgesindeki ağrı yer alır. Ayrıca bazı kişilerde ağızda metalik bir tat veya kronik boğaz ağrısı da görülebilir.