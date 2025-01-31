Mide ekşimesi sandığı şey kanser çıktı: 6 ay sonra öldü

İngiltere'nin Southampton şehrinde yaşayan Ade Mosley, aylar süren mide ekşimesi problemini görmezden geldi. Semptomların rahatsız edici bir hal almasıyla hastaneye giden Mosley, teşhis konduktan 6 ay sonra hayatını kaybetti. Ade Mosley'nın kardeşi Jenny Mosley, yemek borusu kanserinin önemsiz görünen belirtilerine karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Mide ekşimesi sandığı şey kanser çıktı: 6 ay sonra öldü - 1

Jenny Mosley, "Yıllarca semptomları görmezden geldik. Gaviscon gibi reçetesiz tedavilerin yeterli olduğunu düşündük ancak Ade'in yaşadıkları, semptomları göz ardı etmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini bize gösterdi'' ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Mide ekşimesi sandığı şey kanser çıktı: 6 ay sonra öldü - 2

Yemek borusu kanserine yakalandığını öğrenen Ade Mosley, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldı ancak kanser ilerlemişti. Ade, teşhis konduktan altı ay sonra hayatını kaybetti.

Mide ekşimesi sandığı şey kanser çıktı: 6 ay sonra öldü - 3

''Barrett özofagusu'' olarak tanımlanan bu hastalığın başlıca belirtisi, midedeki asit ve yemek sularının yemek borusuna geri kaçması olan reflüdür. Diğer belirtiler arasında mide bulantısı ve üst karın bölgesindeki ağrı yer alır. Ayrıca bazı kişilerde ağızda metalik bir tat veya kronik boğaz ağrısı da görülebilir. 

Mide ekşimesi sandığı şey kanser çıktı: 6 ay sonra öldü - 4

İngiltere'de her yıl yaklaşık 9 bin 300 kişiye yemek borusu kanseri teşhisi konuyor. Hastalığın yaygın belirtileri arasında yutma güçlüğü, geçmeyen mide ekşimesi, boğaz ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybı bulunuyor.

Mide ekşimesi sandığı şey kanser çıktı: 6 ay sonra öldü - 5

Heartburn Cancer UK'nin Operasyon Direktörü Fiona Labrooy, mide ekşimesi semptomlarının görmezden gelinmesinin ya da kendi kendine tedavi edilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek uyardı.

DAHA FAZLA GÖSTER