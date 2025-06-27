Mide ekşimesi sanmışlardı: Sadece 1 yıl ömrünün kaldığını öğrendi
İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki Georgia Gardiner, başlangıçta ‘mide ekşimesi’ olarak değerlendirilen şikâyetlerinin aslında ölümcül bir mide kanseri türü olduğunu öğrendi. Genç anneye doktorlar, sadece bir yıl ömrü kaldığını söyledi.
Formda, sağlıklı ve hayat dolu bir anne olan Georgia Gardiner, mide ağrısı ve iştah kaybı gibi şikâyetlerle defalarca doktora başvurdu ancak her seferinde basit bir mide rahatsızlığı olduğu söylenerek anti-asit ilaçlarla evine gönderildi. Aylar sonra yapılan endoskopiyle gerçek ortaya çıktı: Gardiner’a linitis plastica adı verilen nadir ve agresif bir mide kanseri teşhisi kondu.