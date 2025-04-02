Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti
36 yaşındaki Beth Riehle, Aralık 2023’te başladığı migren ağrısının aslında, dördüncü evre kanserin bir belirtisi olduğunu öğrenince hayatı değişti.
Riehle’nin dayanılmaz baş ağrısı hızla şiddetlendi ve kulağına ile çenesine yayıldı. Aynı zamanda yorgunluk ve dilinde renk değişiklikleri de gözlemledi. O dönemde, “Her zaman kendimi iyi hissetmediğimi hissediyordum ama ille de hasta değildim” şeklinde konuşan Riehle, başlangıçta doktorlar tarafından çene eklemindeki (TMJ) sorunlar nedeniyle semptomlarıyla ilişkilendirildi.