Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti

Beth Riehle, tedavi sürecinde zorlu anlar yaşasa da, mücadeleye devam etti. Başarısız tedavi sürecinden sonra, 2024 Eylül ayında yapılan bir BT taraması kanserin geri döndüğünü ve ikinci bir tümörün daha ortaya çıktığını gösterdi. Aralık ayında, dilinin tamamının veya bir kısmının çıkarılmasını içeren glossektomi ameliyatını geçirdi. 12 saat süren bir operasyonda, dilinin yüzde 80’i ve 75 lenf düğümü alındı.





