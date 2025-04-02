Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti

36 yaşındaki Beth Riehle, Aralık 2023’te başladığı migren ağrısının aslında, dördüncü evre kanserin bir belirtisi olduğunu öğrenince hayatı değişti.

Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti - 1

Riehle’nin dayanılmaz baş ağrısı hızla şiddetlendi ve kulağına ile çenesine yayıldı. Aynı zamanda yorgunluk ve dilinde renk değişiklikleri de gözlemledi. O dönemde, “Her zaman kendimi iyi hissetmediğimi hissediyordum ama ille de hasta değildim” şeklinde konuşan Riehle, başlangıçta doktorlar tarafından çene eklemindeki (TMJ) sorunlar nedeniyle semptomlarıyla ilişkilendirildi.


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Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti - 2

Ancak Mart 2024’te yapılan biyopsi, dilinde dördüncü evre skuamöz hücreli karsinom (dil kanseri) tespit etti. Riehle’nin genç yaşta bu kanser türüne yakalanması tıbbi çevrelerde şaşkınlık yaratırken, uzmanlar, baş ve boyun kanserlerinde artış olduğunu ve bunun sebebinin HPV (İnsan Papilloma Virüsü), alkol kullanımı ve obezite gibi faktörler olabileceğini belirtti.


Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti - 3

Riehle,yaptığı açıklamada, “Yaşıtımdaki çoğu insanın yakalanmadığı bir kansere sahip olmak çok yalnız hissettiriyor” dedi. Kanserin tedavi sürecinde, kemoterapi tedavileriyle birlikte, dilinin yüzde 80’inin alınması gerekti. Artık yemek yeme, konuşma ve hatta hava almanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Riehle, bu işlevleri yeniden öğrenmek zorunda kaldığını söyledi.


Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti - 4

Amerikan Kanser Derneği verilerine göre, ağız ve orofaringeal kanserler her yıl yaklaşık 60.000 Amerikalıyı etkilerken, 13.000 kişi de hayatını kaybediyor. Ancak Riehle’nin durumu gibi genç hastalarda bu tür kanserlerin görülme oranı giderek artıyor. Baş ve boyun kanserlerinin artışının, HPV oranlarının yükselmesiyle doğrudan ilişkili olduğu vurgulanıyor.


Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti - 5

Beth Riehle, tedavi sürecinde zorlu anlar yaşasa da, mücadeleye devam etti. Başarısız tedavi sürecinden sonra, 2024 Eylül ayında yapılan bir BT taraması kanserin geri döndüğünü ve ikinci bir tümörün daha ortaya çıktığını gösterdi. Aralık ayında, dilinin tamamının veya bir kısmının çıkarılmasını içeren glossektomi ameliyatını geçirdi. 12 saat süren bir operasyonda, dilinin yüzde 80’i ve 75 lenf düğümü alındı.


Migren ağrısı 4. evre kanser çıktı, dilinin yüzde 80'i alındı: 36 yaşındaki kadının önemsemediği 4 belirti - 6

Ameliyat günü nişanlısı Donald’ın evlenme teklifinde bulunduğunu belirten Riehle, “Hayatımın en kötü gününü, en unutulmaz günlerinden biri haline getirdi” dedi. Şu an kanserden kurtulmuş olsa da, vücudunda ciddi hasar bulunan Riehle, ağızını tam açmakta zorlanıyor ve ağrılı yaralar oluşuyor. Konuşma ve yutma yeteneğini geliştirebilmek için terapiye katılıyor.

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