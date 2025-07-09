Migren sandı, doktorlar belirtiyi önemsemedi: Meğer ciddi bir beyin hastalığıymış

Sağlık hizmetlerine başvurularında çoğu zaman ciddiye alınmadığını belirten kadın, “Sadece ağrı kesici arıyorsunuz” sözleriyle karşılandığını söylüyor. Bir noktada, çaresizlik içinde psikolojik destek istemek zorunda kaldı:



“Sanırım bir psikoloğa ihtiyacım var. Eğer beni düzeltemezseniz, böyle yaşamak istemiyorum.”



Ancak bu yardım arayışı, asıl teşhise giden süreci de başlattı.





