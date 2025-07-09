Migren sandı, doktorlar belirtiyi önemsemedi: Meğer ciddi bir beyin hastalığıymış
Üç çocuk annesi bir kadın, yıllarca süren kronik yorgunluk, migren ve nörolojik belirtilerin ardından, doğum sonrası tükenmişlik ya da hormonlara bağlanan semptomlarının aslında ciddi bir beyin rahatsızlığına işaret ettiğini öğrendi.
Başlangıçta sıradan bir annelik yorgunluğu gibi görünen belirtiler, zamanla bir dizi otoimmün rahatsızlığa ve felç benzeri nörolojik sorunlara dönüştü. Migrenler, görsel halüsinasyonlar, okuma güçlüğü ve motor beceri kaybı kadının hayatını ciddi şekilde kısıtladı.
“Sadece yorgun değildim. Sadece bunalmış değildim. Hastaydım. Ve zorlayarak daha iyiye gitmiyordum.”