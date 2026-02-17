Mike Tyson ve Floyd Mayweather, tarihi boks maçı için ringe çıkacak

İkilinin maçının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenmesinin ayrı bir önemi de var. Tyson ve Mayweather'ın maçı Muhammed Ali ve George Foreman arasındaki efsanevi maçtan 52 yıl sonra yine aynı bölgede olacak.

Mike Tyson yaptığı açıklamada sözleşmenin imzalandığını ve mücadelenin kesinleştiğini belirtirken, maçın organizatörler, bu maçı Tyson’ın 2024’teki ringe dönüşünün yarattığı küresel ilgiyi değerlendirecek bir "Efsane Efsaneye Karşı" gösterisi olarak tanımlıyor.