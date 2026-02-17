Mike Tyson ve Floyd Mayweather, tarihi boks maçı için ringe çıkacak
17.02.2026 10:21
Erdem Güzel
Boks dünyası tarihi bir maça hazırlanıyor. Sporun tarihindeki en büyük isimlerden Mike Tyson ve Floyd Mayweather, 25 Nisan 2026 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir gösteri maçı için ringe çıkacak.
İKİ ŞAMPİYON KOZLARINI KONGO'DA PAYLAŞACAK
İkilinin maçının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenmesinin ayrı bir önemi de var. Tyson ve Mayweather'ın maçı Muhammed Ali ve George Foreman arasındaki efsanevi maçtan 52 yıl sonra yine aynı bölgede olacak.
Mike Tyson yaptığı açıklamada sözleşmenin imzalandığını ve mücadelenin kesinleştiğini belirtirken, maçın organizatörler, bu maçı Tyson’ın 2024’teki ringe dönüşünün yarattığı küresel ilgiyi değerlendirecek bir "Efsane Efsaneye Karşı" gösterisi olarak tanımlıyor.
MAÇ SÜRESİ İKİLİ İÇİN DEĞİŞİYOR
Karşılaşma, resmi bir müsabaka yerine yüksek profilli bir gösteri maçı statüsünde gerçekleştirilecek. Bu ayrım, Mayweather’ın 50-0’lık namağlup profesyonel rekorunun bozulmamasını sağlıyor.
59 yaşındaki Tyson ve 48 yaşındaki Mayweather'ın sağlıklarını korumak amacıyla maçın formatında da değişiklik yapılıyor. Buna göre boks maçı standart üç dakikalık raundlar yerine, ikişer dakikalık toplam sekiz raund üzerinden yapılacak.
Tyson, bu meydan okumanın Mayweather’dan geldiğini ifade ederken, maçın sonucunun her iki boksörün de profesyonel kariyer geçmişini etkilemeyeceği vurgulandı.
İKİLİNİN SİKLET FARKI EKİPMAN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK
Resmi bir siklet sınıfının bulunmadığı bu maçta iki boksör arasında ciddi bir fiziksel fark bulunuyor.
Mike Tyson'ın 100-104 kilogram arasında olduğu belirtilirken Floyd Mayweather'ın ağırlığı 68-73 kilogram arasında. İki boksör arasındaki yaklaşık 30 kiloluk farkı dengelemek için özel ekipman kurallarının uygulanacağı belirtiliyor.
Mayweather’ı Tyson’ın ağır siklet gücünden korumak ve Tyson’ın vuruş hızını sınırlamak amacıyla, sporcuların standarttan daha fazla dolgu içeren yaklaşık 450 gramlık eldivenler kullanması planlanıyor.