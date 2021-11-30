Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede

Alman bilim insanları, dünyadaki okyanusların mercan sistemlerinde 200 bin tondan fazla mikroplastik depolandığını keşfetti. Ardından, insan yapımı bu maddenin okyanus ve deniz yaşımına verdiği zararı tüm boyutlarıyla ilk kez ortaya koydular. Araştırmacıların bildirdiğine göre zehirli kimyasal maddeler içeren mikroplastikleri yiyen deniz canlılarıdoku kaybına uğruyor ve balık popülasyonlarının yüzde 60 oranında azalmasına neden oluyor.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 16:14

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 1

Almanya'da yer alan Giessen Üniversitesi'nden araştırmacılar, mikroplastik kirliliğinin deniz ve okyanus ekosistemine verdiği zarara ilişkin yeni bir çalışma yaptı.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 2

Çalışmanın baş yazarı Jessica Reichert, "Araştırmamız, mikroplastiklerin mercanlar için insan yapımı bir başka stres faktörü olduğunu ve gezegenimizdeki mercan resiflerinin daha fazla bozulmasına yol açtığını gösteriyor” dedi.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 3

25 TRİLYON MİKROPLASTİK OKYANUSLARDA YÜZÜYOR

insanlarının bildirdiğine göre dünyanın üst okyanuslarında toplam ağırlığı 578 bin tona kadar çıkan tahmini 24,4 trilyon mikroplastik parçası bulunuyor. İnsan yapımı malzemenin, yüzde 80'inin dünya çapında sadece bin 656 nehirden geldiğini ve en çok Asya ve Batı Afrika'nın üretildiğini gösteriyor.  

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 4

İLK KEZ BU KADAR GENİŞ KAPSAMLI AÇIKLANDI

Bununla birlikte mercanların plastik kirliliğinden etkilendiği hali hazırda biliniyordu. Ancak Giessen Üniversitesi'nden yeni çalışma, bu kirliliğin okyanus ve deniz yaşamına olan zararın boyutlarını geniş kapsamlı olarak ilk kez gösterdi.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 5

Reichert ve meslektaşları, deniz hayvanlarının küçük plastik parçalarını nerede depoladıklarını ve hayvanın içinde ne kadar tutulduğunu belirlemek için laboratuvardaki mercanları mikroplastiklere maruz bıraktı.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 6

Global Change Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, 18 aylık maruziyetten sonra ekip, mikroplastiklerinin çoğunun dokulardan ziyade mercanların iskeletlerine yerleştiğini buldu.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 7

Reichert, "Mercan iskeletlerinde dokulara göre 15 kat daha sık parçacıklar bulundu. Bu, mercan dokusunun, partiküller sindirilmeden veya kalıcı olarak iskelete taşınmadan önce muhtemelen yalnızca geçici bir yol olduğunu gösteriyor” dedi.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 8

Diğer taraftan, çalışmanın yazarları, dünya çapında yaklaşık 6 milyar ila 7 katrilyon mikroplastik parçacığın mercanlarda kalıcı olarak depolanabileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 9

Reichert, "Bu depolamanın mercan organizmaları ve resiflerin bütünlüğü için ne gibi sonuçları olabileceğini bilmiyoruz. çapındaki mercan resifleri için ek bir tehdit oluşturabilir” diye konuştu.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 10

DÜNYA İÇİN HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP

Öte yandan, deniz omurgasızlarını fırtınalardan ve erozyonlardan koruduğu için mercan resifleri okyanuslar ve insanlar için hayati öneme sahip. Ancak, çok sayıda çalışma bu canlıların yavaş yavaş gezegenimizden kaybolduğunu tespit etti. 

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 11

BALIK POPÜLASYONUNDA YÜZDE 60'LIK AZALMA

Eylül ayında yayınlanan bir başka yakın tarihli çalışmada, 1950'lerden bu yana, aşırı avlanma, kirlilik ve diğer insan etkileri nedeniyle dünya genelindeki mercan resiflerinin yarısından fazlasının azaldığını buldu. Aynı araştırma, mercan resifi kaybının, biyolojik çeşitlilikte aynı oranda azalmaya, balık popülasyonunda ise yüzde 60'lık bir kayba yol açtığını keşfetti.

Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede - 12

Ayrıca, küresel resif sistemlerinin devam eden bozulmasının kıyılarda yaşayan insanların  refahını ve gelişimini tehdit edeceği konusunda uyarı yapıldı.

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