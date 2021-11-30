Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede

25 TRİLYON MİKROPLASTİK OKYANUSLARDA YÜZÜYOR

Bilim insanlarının bildirdiğine göre dünyanın üst okyanuslarında toplam ağırlığı 578 bin tona kadar çıkan tahmini 24,4 trilyon mikroplastik parçası bulunuyor. İnsan yapımı malzemenin, yüzde 80'inin dünya çapında sadece bin 656 nehirden geldiğini ve en çok Asya ve Batı Afrika'nın üretildiğini gösteriyor.