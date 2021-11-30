Mikroplastik tehlikesinin su altı yaşamına verdiği zarar ilk kez ortaya konuldu: Balık popülasyonlarının yüzde 60'ı tehlikede

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 16:14
Almanya'da yer alan Giessen Üniversitesi'nden araştırmacılar, mikroplastik kirliliğinin deniz ve okyanus ekosistemine verdiği zarara ilişkin yeni bir çalışma yaptı.
Çalışmanın baş yazarı Jessica Reichert, "Araştırmamız, mikroplastiklerin mercanlar için insan yapımı bir başka stres faktörü olduğunu ve gezegenimizdeki mercan resiflerinin daha fazla bozulmasına yol açtığını gösteriyor” dedi.
Bilim insanlarının bildirdiğine göre dünyanın üst okyanuslarında toplam ağırlığı 578 bin tona kadar çıkan tahmini 24,4 trilyon mikroplastik parçası bulunuyor. İnsan yapımı malzemenin, yüzde 80'inin dünya çapında sadece bin 656 nehirden geldiğini ve en çok Asya ve Batı Afrika'nın üretildiğini gösteriyor.
Bununla birlikte mercanların plastik kirliliğinden etkilendiği hali hazırda biliniyordu. Ancak Giessen Üniversitesi'nden yeni çalışma, bu kirliliğin okyanus ve deniz yaşamına olan zararın boyutlarını geniş kapsamlı olarak ilk kez gösterdi.
Reichert ve meslektaşları, deniz hayvanlarının küçük plastik parçalarını nerede depoladıklarını ve hayvanın içinde ne kadar tutulduğunu belirlemek için laboratuvardaki mercanları mikroplastiklere maruz bıraktı.
Global Change Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, 18 aylık maruziyetten sonra ekip, mikroplastiklerinin çoğunun dokulardan ziyade mercanların iskeletlerine yerleştiğini buldu.
Reichert, "Mercan iskeletlerinde dokulara göre 15 kat daha sık parçacıklar bulundu. Bu, mercan dokusunun, partiküller sindirilmeden veya kalıcı olarak iskelete taşınmadan önce muhtemelen yalnızca geçici bir yol olduğunu gösteriyor” dedi.
Diğer taraftan, çalışmanın yazarları, dünya çapında yaklaşık 6 milyar ila 7 katrilyon mikroplastik parçacığın mercanlarda kalıcı olarak depolanabileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.
Reichert, "Bu depolamanın mercan organizmaları ve resiflerin bütünlüğü için ne gibi sonuçları olabileceğini bilmiyoruz. Dünya çapındaki mercan resifleri için ek bir tehdit oluşturabilir” diye konuştu.
Öte yandan, deniz omurgasızlarını fırtınalardan ve erozyonlardan koruduğu için mercan resifleri okyanuslar ve insanlar için hayati öneme sahip. Ancak, çok sayıda çalışma bu canlıların yavaş yavaş gezegenimizden kaybolduğunu tespit etti.
Eylül ayında yayınlanan bir başka yakın tarihli çalışmada, 1950'lerden bu yana, aşırı avlanma, kirlilik ve diğer insan etkileri nedeniyle dünya genelindeki mercan resiflerinin yarısından fazlasının azaldığını buldu. Aynı araştırma, mercan resifi kaybının, biyolojik çeşitlilikte aynı oranda azalmaya, balık popülasyonunda ise yüzde 60'lık bir kayba yol açtığını keşfetti.
Ayrıca, küresel resif sistemlerinin devam eden bozulmasının kıyılarda yaşayan insanların refahını ve gelişimini tehdit edeceği konusunda uyarı yapıldı.