Barda işe giren milli sporcu, uyuşturucu baronuna dönüştü. FBI, "modern Escobar"ı yakaladı
24.01.2026 10:02
Son Güncelleme: 24.01.2026 10:15
Ceren Ekşi
Kanada adına olimpiyatlara katılan eski snowboardcu Ryan Wedding, kokain sevkiyatı ve cinayet suçlamalarıyla yakalandı. FBI’ın “En Çok Arananlar” listesindeki “modern zamanların Escobar’ı” ABD'de yargılanacak.
"EN ÇOK ARANAN 10 FİRARİ" LİSTESİNDEYDİ
Kanada adına olimpiyatlara katılmış eski milli sporcu Ryan Wedding, Meksika’da yakalandı ve ABD’ye iade edildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Wedding’in yıllardır firari olduğunu ve FBI’ın “En Çok Aranan 10 Kaçak” listesinde yer aldığını açıkladı.
Çocuk yaşta keşfedilen, 15 yaşında Kanada Milli Takımı’na seçilen Wedding spor kariyerini noktaladı ve Kanada'da bir barda bodyguard olarak çalışmaya başladı. Wedding'in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmadı. Geçen 23 yılın ardından FBI'a göre modern çağın Escobar'ına dönüştü. Yıllarca süren firarsa dün son buldu.
UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE CİNAYET SUÇLAMALARI
44 yaşındaki Wedding’in, uluslararası sınırları aşan ve her yıl tonlarca kokain sevkiyatı yapan geniş bir uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönettiği öne sürülüyor.
ABD’li yetkililer, Wedding’in Meksika’da Sinaloa Cartel’in koruması altında yaşadığını düşündüklerini belirtmişti.
Wedding, uyuşturucu suçlarının yanı sıra cinayet, tanık sindirme, kara para aklama ve örgütlü suç kapsamında çok sayıda ağır suçlamayla karşı karşıya.
Yetkililer, bir federal tanığın öldürülmesi dahil olmak üzere, farklı ülkelerde birçok cinayetin talimatını verdiğini iddia ediyor.
OLİMPİYAT SPORCUSUNDAN UYUŞTURUCU BARONUNA
Operasyona destek veren Kanada Federal Polisi’nin Başkanı Mike Duheme, FBI ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, “Uluslararası organize suçla tek bir kurum ya da ülke tek başına mücadele edemez. Ryan Wedding’in yakalanmasıyla toplumlarımız artık daha güvende.” dedi.
Patel gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ryan Wedding'in ne kadar kötü bir adam olduğunu size anlatmak için, Olimpiyat snowboardcusundan modern zamanların en büyük uyuşturucu kaçakçılarından birine dönüştüğünü söyleyeyim." dedi
“DEV SLALOM OPERASYONU”
Yetkililer, operasyona Wedding'in 2002 Salt Lake City Olimpiyatları'nda paralel dev slalomda yarıştığı ve spordan emekli olmadan önce 24. sırada yer aldığı yarıştan esinlenerek "Dev Slalom Operasyonu" adını verdiler.
15 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU
Wedding’in pazartesi günü Los Angeles’ta ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. FBI, daha önce yakalanmasına yol açacak bilgi için 15 milyon dolar ödül koymuştu. Patel, ödülün talep edilip edilmeyeceğine dair yorum yapmadı.
Yetkililer, operasyonun ayrıntılarını paylaşmadı. Yalnızca Wedding’in perşembe gecesi Mexico City’de gözaltına alındığını duyurdu.
"MODERN ZAMANLARIN PABLO ESCOBAR'I"
FBI Direktörü Patel açıklamasında, Wedding’i “modern zamanların Pablo Escobar’ı” olarak niteledi. ABD’li yetkililer Wedding’i Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin El Chapo Guzman ile de kıyasladı.
Patel, operasyona Kanada ve Meksika makamlarının yanı sıra FBI’ın Rehine Kurtarma Timi’nin de katıldığını vurguladı.
KİME AİT OLDUĞU BELİRSİZ OLİMPİK MADALYA GİZEMİ
Yetkililere göre Wedding, Meksika’da lüks bir hayat sürüyordu. Aralık ayında Meksika polisi, Wedding’e ait 40 milyon dolarlık yarış motosikletlerine el koydu
Ayrıca lüks tablolar, sanat eserleri, uyuşturucu maddeler ve iki olimpiyat altın madalyasına da el konuldu. Madalyaların kime ait olduğu belirsiz.
Wedding, Kanada adına 2002 Salt Lake City Kış Olimpiyatları’nda yarışmış ancak madalya kazanamamıştı.
NASIL SUÇ MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ?
Olimpiyatlardan sonra üniversite eğitimine yönelen Wedding, Kanada’nın Vancouver kentine taşındı. Burada bir barda bodyguard olarak çalışmaya başladı. Yetkililere göre, milli sporcunun hayatı da tam olarak burada değişti.
İlk etapta yerel çevrelerle başlayan ilişkiler zamanla uyuşturucu ticaretine uzandı. Wedding, 2008 yılında ABD’de kokain ticareti bağlantılı bir operasyonda tutuklandı. Mahkemede suçlamaları yanıtlarken, "bir sporcu olarak ikinci bir şans istiyorum" dedi.
2010’da hapis cezası aldı ve 2011’de serbest bırakıldı. Ancak savcılığın raporlarına göre bu suçtan kopuş değil tam tersine daha büyük bir yapılanmanın başlangıcıydı.