Barda işe giren milli sporcu, uyuşturucu baronuna dönüştü. FBI, "modern Escobar"ı yakaladı

Olimpiyatlardan sonra üniversite eğitimine yönelen Wedding, Kanada’nın Vancouver kentine taşındı. Burada bir barda bodyguard olarak çalışmaya başladı. Yetkililere göre, milli sporcunun hayatı da tam olarak burada değişti.

İlk etapta yerel çevrelerle başlayan ilişkiler zamanla uyuşturucu ticaretine uzandı. Wedding, 2008 yılında ABD’de kokain ticareti bağlantılı bir operasyonda tutuklandı. Mahkemede suçlamaları yanıtlarken, "bir sporcu olarak ikinci bir şans istiyorum" dedi.

2010’da hapis cezası aldı ve 2011’de serbest bırakıldı. Ancak savcılığın raporlarına göre bu suçtan kopuş değil tam tersine daha büyük bir yapılanmanın başlangıcıydı.