Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu. Kasırganın Florida'ya ulaşmasına saatler kala ABD'liler bölgeyi boşaltmaya devam ediyor.

Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak - 1

Amerika Birleşik Devletleri, aşırı hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.

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Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak - 2

Ulusal Hava Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" denildi.

Kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ile 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yol açabileceği tahmin ediliyor. 

Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak - 3

Florida Valisi Ron DeSantis, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirtti.

DeSantis, bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak - 4

Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.

Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak - 5

Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak bir seviye yavaşlayıp kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini bildirmişti.

Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak - 6

BIDEN: DERHAL TAHLİYE EDİN

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. 

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'nın "devasa" bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir" diye konuştu. 

Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak - 7

Milton Kasırgası'nın Florida'ya ulaşmasına saatler kala ABD'liler bölgeyi boşaltmaya devam ediyor.

Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak - 8
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