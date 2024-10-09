Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu. Kasırganın Florida'ya ulaşmasına saatler kala ABD'liler bölgeyi boşaltmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, aşırı hava koşullarıyla mücadele ediyor.
Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.