Milton, 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak

Ulusal Hava Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" denildi.

Kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ile 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yol açabileceği tahmin ediliyor.