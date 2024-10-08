Milton Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor

Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) tahminlerine göre, Milton Kasırgası çarşamba günü Florida'nın batı kıyılarına ulaştığında büyük yıkımlara yol açabilecek. NHC, kasırganın deniz sıcaklıklarının etkisiyle güçlenmeye devam ettiğini ve merkezdeki rüzgar hızlarının artabileceğini bildirdi. Ancak kasırganın karaya ulaşmadan önce göz duvarı değiştirme döngüsüne girebileceği ve bu süreçte rüzgar hızlarının bir miktar zayıflayabileceği öngörülüyor.

Bu tehlikeli durumun yanı sıra, Milton Kasırgası'nın ardından etkili olabilecek şiddetli fırtına dalgaları ve seller nedeniyle bölgedeki birçok ev ve iş yerinin tehdit altında olduğu belirtiliyor. Ulusal Kasırga Merkezi, bu kasırganın Florida'nın batı kıyısı için kayıtlara geçen en yıkıcı fırtınalardan biri olma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.