Milton Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor
Pazartesi günü Meksika Körfezi'nde hızla şiddetlenen ve kategori 5 seviyesine ulaşan Milton Kasırgası, Güney Florida'da büyük bir endişeye yol açtı. Milton Kasırgası'nın, Tropikal depresyondan kategori 5 seviyesine 48 saat içerisinde çıkması rekor olarak nitelendiriliyor. Kasırganın 290 km/sa hızla esen rüzgarının hamlesinin 360 km/sa seviyesine ulaşması bekleniyor.
GÜCÜ ARTIYOR, FLORİDA'YA YÖNELİYOR
Milton Kasırgası, Meksika Körfezi’nde hızla güçlenerek potansiyel olarak yıkıcı bir kategori 5 fırtınaya dönüştü ve şu anda saatte 180 mil hıza ulaşan rüzgarlarla doğuya, Florida'ya doğru ilerliyor. Uzmanlar, çarşamba günü geç saatlerde Florida’nın Körfez Kıyısı'nda karaya ulaşması beklenen kasırganın, eyaletin geniş bir kesiminde ciddi tehdit oluşturacağını belirtiyor. Fırtına Florida’ya yaklaştıkça, özellikle batı kıyısında şiddetli fırtına dalgaları ve büyük yıkım riski bulunuyor.