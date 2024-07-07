Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar
Bilim insanları, herkesi yakından ilgilendiren bir araştırmanın sonucunu yayınlandı. Son gelen araştırma sonuçlarıyla bilim insanları dünyanın sonu geldiğinde güvenle sığınılabilecek ülkeleri açıkladı. Bilim insanları yıllardır küresel bir çöküş yaşanması halinde nerelere kaçılabileceği konusunda büyük çaplı ve ciddi araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalara göre 5 ülkenin güvenli olduğu iddia ediliyor. Hatta Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin bu ülkelerden arazi satın aldıkları söyleniyor.
Milyarderler olası kıyamet senaryosunda o ülkeden arazi satın almaya başladı. Küresel ısınmanın tüm olaylarının birer birer gerçekleşmesi üzerine kıyamet senaryoları da gelmeye devam ediyor. Bilim insanları dünyanın sonunda ayakta kalacak 5 ülkeyi belirledi.