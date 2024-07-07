Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar

Bilim insanları, herkesi yakından ilgilendiren bir araştırmanın sonucunu yayınlandı. Son gelen araştırma sonuçlarıyla bilim insanları dünyanın sonu geldiğinde güvenle sığınılabilecek ülkeleri açıkladı. Bilim insanları yıllardır küresel bir çöküş yaşanması halinde nerelere kaçılabileceği konusunda büyük çaplı ve ciddi araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalara göre 5 ülkenin güvenli olduğu iddia ediliyor. Hatta Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin bu ülkelerden arazi satın aldıkları söyleniyor.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 1

Milyarderler olası kıyamet senaryosunda o ülkeden arazi satın almaya başladı. Küresel ısınmanın tüm olaylarının birer birer gerçekleşmesi üzerine kıyamet senaryoları da gelmeye devam ediyor. Bilim insanları dünyanın sonunda ayakta kalacak 5 ülkeyi belirledi.

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Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 2

Bilim insanları dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayınladı. Ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 3

Bilim insanları yıllardır küresel bir çöküş yaşanması halinde nerelere kaçılabileceği konusunda büyük çaplı ve ciddi araştırmalar yapıyor.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 4

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 5

Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor. Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 6

"KÜRESEL BİR ÇÖKÜŞ ORTAYA ÇIKABİLİR"

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının “tehlikeli bir durumda” olduğunu söyledi.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 7

Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 8

Hangi ülkelerin böyle bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar ilk sırayı aldı.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 9

Bununla birlikte bilim insanları, çalışmalarının dayanıklılığı artırmak için ülkelerin iyileştirmesi gereken faktörleri vurguladığını söyledi.

Ekonomik verimliliğe değer veren küreselleşmiş bir toplumun dayanıklılığa zarar verdiğini ve gıda ve diğer hayati sektörlerde yedek kapasitenin bulunması gerektiğini söyledi.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 10

PARSEL PARSEL ARAZİ ALIYORLAR

Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldıkları bildirildi. İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aled Jones, “Yeni Zelanda'nın listemizde olmasına şaşırmadık. Sınırları kolayca korunabileceği ve iklimin ılıman olduğu bölgelerin en güvenli yerler olduğu sonucuna vardık. Dolayısıyla, geriye dönüp bakıldığında, üzerlerinde büyük adaların listede başı çektiği oldukça açık” dedi.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 11

5 ÜLKENİN İÇİNDE İNGİLTERE'DE VAR

Jones sözlerine şöyle devam etti:

“İngiltere'nin olası bir felakete karşı güçlü çıkması bizi oldukça şaşırttı. Ülke, yoğun bir nüfusa ve geleneksel olarak dış kaynaklı üretime sahip. Şu anda kendi yiyeceğinin yalnızca yüzde 50'sini üretiyor. Ancak şoklara dayanma potansiyeli var.”

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 12

Araştırmanın yazarları, aynı zamanda çevresel yıkım, sınırlı kaynaklar ve nüfus artışı nedeniyle dünyanın geleceğinin büyük bir tehdit altında vurguladı.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 13

Diğer taraftan araştırmacılar, "korkunç toplumsal çöküşlerden etkilenmeyen” ve bu nedenle nüfuslarını önemli ölçüde koruyabilen yerleri "cankurtaran sandalları" olarak tanımlandı.

Milyarderler oradan arazi satın alıyor! Bilim insanları son noktayı koydu, "Kıyamet"ten işte böyle kaçacaklar - 14

Jones, “Büyük küresel gıda kayıpları, bir finansal kriz ve bir pandemi son yıllarda art arda meydana geldi. Bunlar aynı anda gerçekleşmediği için şanslıyız. Ancak, tüm bunların aynı yıl gerçekleşmemesi için gerçek bir neden yok” diye konuştu.

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