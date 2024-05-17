Milyarderlerin WhatApp grubu ortaya çıktı: "İsrail'de Mevcut Durum"
ABD'nin en ünlü iş insanlarının Columbia Üniversitesi'nde sürmekte olan Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalesi için New York Belediye Başkanı Eric Adams'a baskı yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre dünyaca ünlü milyarderlerin "İsrail'de Mevcut Durum" adlı bir WhatsApp grubu da var. Bu gruptaki milyarderler, Hamas karşıtı bir kampanyayı finanse ederek, ABD kamuoyunu İsrail tarafına çekmeyi ve İsrail'in savaşı kazanmasına destek vermeyi hedefliyor.
BELEDİYEYE POLİS BASKISI
Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD kamuoyunun Gazze'deki savaşa ilişkin görüşünü şekillendirmeye çalışan bir grup milyarder ve iş insanının, üniversitelerde süren Filistin'e destek eylemlerinin sonlandırılması için yetkililere baskı yaptığı ortaya çıktı.