Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Covid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı. Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Covid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir. Kuzey Kore, daha önce DSÖ'nün milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 19.05.2022 - 10:21

Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 1

Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, son 24 saatte 262 bin 270 kişide yüksek ateş belirtisi görüldü, böylelikle ülkede nisan sonundan bu yana yüksek ateşi olanların sayısı 1,98 milyona yükseldi.

Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 2

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Kore'de, ölenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 3

Yüksek ateş belirtisi görülen kişilerden yaklaşık 1,2 milyonu sağlığına kavuşurken 740 bin 160 kişi ise tecrit edildi.

Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 4

SALGIN KUZEY KORE'DE İNSANİ KRİZE YOL AÇABLİR

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Covid-19'un varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 5

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Covid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 6

MİLYONLARCA DOZLUK AŞI TEKLFİ REDDEDİLDİ

Kuzey Kore, Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 7

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 8
Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 9
Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 10
Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 11
Milyonlarca doz aşıyı reddeden Kuzey Kore'de insani kriz kapıda: Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı - 12

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