Milyonlarca göçmen kuşun hayatını kurtarmanın yolu çok basit: Belirli günlerde geceleri şehir ışıklarını azaltmak

Willard daha sonra her gece hangi pencerelerin aydınlatıldığına ve ertesi sabah kaldırımda kaç tane kuş bulduğuna dair veri toplamaya başladı. Bu bilgi, hava koşulları ve belirli bir gecede gökyüzündeki kuş sayısına ilişkin radar verileriyle birlikte, daha az ışık kirliliğinin kuşlar açısından potansiyelini ölçmeye yardımcı olan istatistiksel bir model geliştirmek için kullanıldı.