Milyonlarca insan aynı belirtiden şikayet ediyor! Bilim insanları uyardı: Kanserin ilk sinyali olabilir

Uzmanlar, yorgunluk hissi yaşayan kişilerin erken teşhis için aile hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyor. Kanser riski düşük olsa bile, hastalık ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi o kadar kolay oluyor. Yorgunluğa stres, depresyon ve hormonal sorunlar gibi başka faktörlerin de neden olabileceğini vurgulayan uzmanlar, olası kanser riskini karşı bu tür belirtiler taşıyan herkesin bir sağlık profesyoneline danışması gerektiğinin altını çiziyor.



