Milyonlarca insan aynı belirtiden şikayet ediyor! Bilim insanları uyardı: Kanserin ilk sinyali olabilir
İngiliz bilim insanları öncülüğünde yapılan yeni bir araştırma, özellikle yaşlı erkeklerde görülen yorgunluk belirtisinin, kanserin ilk sinyali olabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, aynı yaş grubundaki kadınlarda aynı tehlikenin görülmediğini belirtti.
Kanser ve yaş arasındaki bağlantının incelendiği yeni bir araştırma, yorgunluktan şikayet eden yaşlı erkeklerde kanser şüphesinin dikkate alınması gerektiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, halsizlik şikayetiyle doktora başvuran 80'li yaşlardaki erkeklerin, kanser riski taşıma olasılıkları epey yüksek.