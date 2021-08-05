Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak

Dünya, küresel ısınmanın etkilerini şiddetli bir şekilde yaşıyor. Almanya'dan New York'a, Türkiye'den Çin'e kadar bu yaz seller insanlık üzerindeki yıkıcı gücünü gösterdi. ABD'de yapılan yeni bir çalışma ise önümüzdeki on yılda selden etkilenecek insanların 10 kat artacağını ortaya koydu. Uzmanlar, sel bölgelerinde yaşayan insanların uzaklaştırılması ve olası afetlere daha fazla kaynak ayrılması konusunda hükümetlere çağrıda bulundu.

ntv.com.tr - Reuters 05.08.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 11:56

Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 1

BÜYÜK ÇAPLI 913 SEL İNCELENDİ

Nature dergisinde yayınlanan çalışma, 2000 ile 2018 yılları arasında dünya genelinde meydana gelen 913 büyük sel olayı sırasındaki günlük uydu gözlemlerini kullandı. 

Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 2

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE NÜFUS DAHA HIZLI ARTIYOR

Bu süre zarfında 255-290 milyon kişi sel sularından doğrudan etkilendi. Çalışmanın yazarları, ayrıca bu bölgelerdeki nüfus artışının yüzde 34,1 oranında arttığını, bu rakamın toplam küresel nüfus artışının yüzde 18,6'sından daha fazla olduğunu buldu. 

Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 3

Bilim insanlarına göre bu durum, yüzyılın başından beri sele maruz kalan tahmini insan sayısının on katının, önümüzdeki on yılda sel tehdidi altında olacağı anlamına geliyor.

Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 4

ÜLKELERE DAHA FAZLA FON AYIRMA VE HAZIRLIK YAPMA ÇAĞRISI

Bununla birlikte çalışmada, ABD’nin ülke genelinde meydana gelen seller nedeniyle, 2000 yılından 2019 yılına kadar 615 milyar dolarlık bir zarara uğradığı belirtildi. Ancak, ülkedeki  afet fonlarının yalnızca yüzde  13'ünün sellere karşı hazırlık yapmak için ayrıldığı açıklandı. Bu nedenle uzmanlar, ülkelere sellere karşı daha fazla fon ve hazırlık çağrısı yaptı.

Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 5

Diğer taraftan, araştırmacıların iklim değişikliği projeksiyonları, 2030 yılına kadar sele maruz kalan insanların oranının daha da artacağını gösteriyor. 

Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 6

KUZEY, AMERİKA, ORTA ASYA VE ORATA AFRİKA'DA SELDEN ETKİLENEN İNSANLARIN ORANI ARTACAK

Araştırmacılar, özellikle Kuzey Amerika, Orta Asya ve Orta Afrika'nın bir kısmı dahil olmak üzere 57 ülkenin, nüfuslarının sel felaketine maruz kalan yüzdesinde önemli artışlar yaşayacağını tahmin ediyor.

Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 7

SEL RİSKİ ALTINDAKİ BÖLGELERDE YAŞAYAN İNSANLAR TAŞINMALI

Bilim insanları, doğal afetlere karşı hazırlanmanın en iyi yolunun  sellerin nerede meydana geleceği ve etkilerini kimlerin hissedeceği hakkında bilgi sahibi olmak olduğunu aktardı. Potansiyel olarak sellerin yaşanabileceği bölgelerden nüfusun uzaklaştırılması önerildi. 

Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 8
Benzer bir şekilde, Sri Lanka'da 2004 yılında meydana gelen tsunamiden sonra, kıyı bölgelerinde yaşayan kesim sahil şeridinden 100 metre uzağa taşındı. Hindistan da benzer şekilde insanları sele eğilimli bölgelerden uzaklaştırmayı düşünüyor.
Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 9
Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 10
Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 11
Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak - 12

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