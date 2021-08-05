Milyonlarca insan tehlikede: Selden etkilenen insan sayısı 10 kat artacak

ÜLKELERE DAHA FAZLA FON AYIRMA VE HAZIRLIK YAPMA ÇAĞRISI

Bununla birlikte çalışmada, ABD’nin ülke genelinde meydana gelen seller nedeniyle, 2000 yılından 2019 yılına kadar 615 milyar dolarlık bir zarara uğradığı belirtildi. Ancak, ülkedeki afet fonlarının yalnızca yüzde 13'ünün sellere karşı hazırlık yapmak için ayrıldığı açıklandı. Bu nedenle uzmanlar, ülkelere sellere karşı daha fazla fon ve hazırlık çağrısı yaptı.