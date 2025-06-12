Milyonlarca kadının kullandığı ilaçta beyin tümörü riski

Dünya genelinde milyonlarca kadının kullandığı doğum kontrol haplarının, beyin tümörü riskini artırabildiği açıklandı.

Milyonlarca kadının kullandığı ilaçta beyin tümörü riski - 1

Sadece progesteron hormonu içeren mini hap, genellikle östrojen ve progesteron içeren kombine haplara alternatif olarak reçete ediliyor. Ancak Fransız bilim insanlarının yaptığı son araştırma, bu hapı beş yıl veya daha uzun süre kullanan kadınlarda meningioma adı verilen bir beyin tümörü gelişme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Genellikle iyi huylu olan meningiomalar, büyüdükçe beyine baskı yaparak baş ağrısı, nöbet, görme bozuklukları ve hafıza kaybı gibi ciddi semptomlara yol açabiliyor.

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Milyonlarca kadının kullandığı ilaçta beyin tümörü riski - 2

Araştırma, benzer hormonlar içeren doğum kontrol iğnelerinin de çeşitli riskler taşıyabileceği endişesini doğurdu.

Yılın başlarında yayımlanan başka bir çalışmada, bir yıl veya daha uzun süre doğum kontrol iğnesi kullanan kadınlarda meningioma gelişme riskinin beş kat arttığı tespit edilmişti.

Milyonlarca kadının kullandığı ilaçta beyin tümörü riski - 3

Fransa'da yapılan yeni çalışmada, meningioma nedeniyle ameliyat geçiren 8 binden fazla kadının tıbbi kayıtları incelendi. Çoğunun, beş yıl veya daha uzun süre desogestrel adlı progesteron türünü içeren mini hapları kullandığı görüldü.

Uzmanlar, elde edilen bulgulara rağmen kadınların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü genel risk oldukça düşük. Araştırmacılar, bu riskin özellikle desogestrel içeren mini hapın uzun süreli kullanımında görüldüğünü ve tedavinin bırakılmasından sonraki bir yıl içinde kaybolduğunu vurguladı.

British Medical Journal’da yayımlanan çalışmaya göre, desogestrel kullanan her 67 bin kadından sadece birinde cerrahi müdahale gerektiren ciddi bir meningioma gelişiyor. Bu risk, yalnızca ilacın beş yıl ve üzeri kullanımı durumunda artıyor.

Milyonlarca kadının kullandığı ilaçta beyin tümörü riski - 4

Mini hap, genellikle östrojen içeren doğum kontrol yöntemlerini sağlık nedenleriyle kullanamayan kadınlara öneriliyor. Günlük olarak alınan hap, rahim iç yüzeyini inceltip, rahim ağzı salgısını kalınlaştırarak sperm geçişini zorlaştırıyor. Bazı kadınlarda yumurtlamayı da engelliyor.

İdeal kullanımda mini hapın koruyuculuğu yüzde 99’un üzerindeyken, kullanım hataları veya sağlık sorunları nedeniyle bu oran düşebiliyor ve her on kadından biri hamile kalabiliyor.

Milyonlarca kadının kullandığı ilaçta beyin tümörü riski - 5

YAN ETKİLERİ VE DİĞER BULGULAR

Yaygın yan etkiler arasında mide bulantısı, baş ağrısı, ruh hali değişiklikleri ve göğüs hassasiyeti bulunuyor. Bazı kadınlar kilo artışı bildirse de, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), bununla ilgili doğrudan bir kanıt olmadığını belirtiyor.

Geçtiğimiz ay yayımlanan başka bir araştırmada ise astımı olan kadınların mini hap kullandığında astım krizi geçirme riskinin üçte bir oranında arttığı saptanmıştı.

Milyonlarca kadının kullandığı ilaçta beyin tümörü riski - 6

Dr. Mangesh Thorat, çalışmada elde edilen risk artışının küçük olduğunu vurgulayarak, “Mini hapın kısa süreli kullanımıyla böyle bir risk söz konusu değil ve kullanım bırakıldığında bu risk ortadan kalkıyor” dedi. Endişe duyan kadınların ise doktorlarına danışmalarını önerdi.

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