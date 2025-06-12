Milyonlarca kadının kullandığı ilaçta beyin tümörü riski saptandı

Fransız bilim insanlarının yaptığı son araştırma, mini hapı beş yıl veya daha uzun süre kullanan kadınlarda meningioma adı verilen bir beyin tümörü gelişme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Genellikle iyi huylu olan meningiomalar, büyüdükçe beyine baskı yaparak baş ağrısı, nöbet, görme bozuklukları ve hafıza kaybı gibi ciddi semptomlara yol açabiliyor.