Milyonlarca kişi teşhis edilmemiş otizmle yaşıyor

Yeni bir araştırmaya göre, birçok kız çocuğu otizm tanısını yıllarca gecikmeli alıyor ve tanı genellikle yetişkinliğe kadar konulamıyor.

Milyonlarca kişi teşhis edilmemiş otizmle yaşıyor - 1

Otizm, ABD’de 5 milyondan fazla yetişkin ve 2 milyondan fazla çocuğu etkileyen nörogelişimsel bir bozukluk. Tanı süreci, kan testi ya da MR gibi belirleyici tıbbi testlerle değil, bireyin gelişimsel geçmişi ve davranışlarının değerlendirilmesiyle yapılıyor. Bu da tanıyı zorlaştırıyor.

330 BİNDEN FAZLA VAKA İNCELENDİ

Epic Research tarafından yürütülen yeni çalışmada, 2015 ile 2024 yılları arasında ilk kez otizm spektrum bozukluğu tanısı alan 338 binden fazla hastanın verileri analiz edildi. Araştırma, genel olarak tanı yaşının azaldığını ortaya koydu. 2015’te ortalama tanı yaşı 7 iken, 2024’te bu yaş 6’ya düştü. Ancak cinsiyetler arasındaki fark dikkat çekici.

Erkek çocuklarında tanı yaşı 2015’te 7 iken, 2024’te 5’e kadar düştü. Kız çocuklarında ise bu yaş neredeyse değişmeden kaldı ve ortalama 8 olarak belirlendi.

DÜNYA HABERLERİ

Milyonlarca kişi teşhis edilmemiş otizmle yaşıyor - 2

Verilere göre, 2024’te otizm tanısı konulan erkek çocuklarının yüzde 44’ü 5 yaşın altındayken, bu oran kız çocuklarında yüzde 34’te kaldı. 

Ayrıca, 2024 yılında otizm tanısı alan yetişkin kadınların oranı yüzde 25 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde ise yüzde 12. Uzmanlar, birçok kadının çocuklukta tanı alamayıp ancak yetişkinlikte otizm spektrumunda değerlendirilebildiğini ifade etti.

Milyonlarca kişi teşhis edilmemiş otizmle yaşıyor - 3

Dr. Brian Harris, bu farkın nedenini "Gürültülü ve hareketli bir erkek çocuğu dikkat çekerken, daha sessiz ve ince belirtiler gösteren bir kız çocuğu fark edilmeyebiliyor." sözleriyle açıklıyor.

Milyonlarca kişi teşhis edilmemiş otizmle yaşıyor - 4

OTİZM ORANLARI, YILLAR İÇİNDE ARTIŞA GEÇTİ

1960’lar ve 70’lerde otizmin yalnızca 10.000 çocukta 2 ila 4 kişide görüldüğü düşünülüyordu. Ancak tanı kriterlerinin gelişmesiyle oranlar hızla yükseldi. Daily Mail'de yer alan habere göre, 2000 yılında, her 150 çocuktan birinin otizmli olduğunu bildirildi. 

Milyonlarca kişi teşhis edilmemiş otizmle yaşıyor - 5

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

2020’den bu yana Asyalı, Siyah ve Hispanik çocukların otizm tanısı alma oranı, beyaz çocuklara göre daha yüksek. Uzmanlara göre bu artışın temel nedenleri; tarama testlerinin yaygınlaşması, toplumda farkındalığın artması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması.

Bununla birlikte, bazı çevreler otizm oranlarındaki artışın aşırı işlenmiş gıdalar, kimyasallar ve pestisitlerle ilişkili olabileceğini savunuyor.

ERKEN BELİRTİ 2 YAŞINDA BAŞLIYOR

Her ne kadar otizm tanısı ortalama 5 yaşında konsa da, ebeveynlerin büyük bir kısmı çocuklarında özellikle sosyal beceriler alanında farklılıkları 2 yaş civarında fark ediyor.

Uzmanlar, otistik bireylerdeki yürüyüş biçiminin (gait) daha iyi anlaşılması için de daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. 

DAHA FAZLA GÖSTER