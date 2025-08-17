Milyonlarca kişi teşhis edilmemiş otizmle yaşıyor

Otizm, ABD’de 5 milyondan fazla yetişkin ve 2 milyondan fazla çocuğu etkileyen nörogelişimsel bir bozukluk. Tanı süreci, kan testi ya da MR gibi belirleyici tıbbi testlerle değil, bireyin gelişimsel geçmişi ve davranışlarının değerlendirilmesiyle yapılıyor. Bu da tanıyı zorlaştırıyor.

330 BİNDEN FAZLA VAKA İNCELENDİ

Epic Research tarafından yürütülen yeni çalışmada, 2015 ile 2024 yılları arasında ilk kez otizm spektrum bozukluğu tanısı alan 338 binden fazla hastanın verileri analiz edildi. Araştırma, genel olarak tanı yaşının azaldığını ortaya koydu. 2015’te ortalama tanı yaşı 7 iken, 2024’te bu yaş 6’ya düştü. Ancak cinsiyetler arasındaki fark dikkat çekici.

Erkek çocuklarında tanı yaşı 2015’te 7 iken, 2024’te 5’e kadar düştü. Kız çocuklarında ise bu yaş neredeyse değişmeden kaldı ve ortalama 8 olarak belirlendi.