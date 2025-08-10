Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir

Yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırma, genellikle sinir ağrısı, anksiyete ve epilepsi tedavisinde kullanılan pregabalin isimli ilacın, kalp yetmezliği riskini yüzde 48 oranında artırdığını ortaya koydu.

Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir - 1

Daily Mail'de yayınlanan çalışmaya göre, özellikle kalp hastalığı geçmişi olan kişilerde risk çok daha yüksek. Bilim insanları, bu gruptaki hastalarda pregabalin kullanımının, benzer etkiler gösteren başka bir ilaç olan gabapentin ile karşılaştırıldığında, kalp yetmezliği riskini yüzde 85 oranında yükselttiğini vurguladı.

DÜNYA HABERLERİ

Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir - 2

Columbia Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, klinisyenlerin özellikle yaşlı hastalarda pregabalin reçete etmeden önce kardiyovasküler riskleri dikkatlice değerlendirmeleri gerektiği vurgulandı.

Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir - 3

YAŞLILARDA KULLANIMI DAHA YAYGIN

Kronik ağrı, 65 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor ve pregabalin, bu ağrıyı azaltmak için sinir sistemi boyunca iletilen ağrı sinyallerini engelleyerek etki gösteriyor. Ancak halihazırda halüsinasyon, idrarda kan ve kilo alımı gibi çeşitli yan etkileri bulunan ilacın, kalp sağlığı üzerindeki etkileri de artık ciddi şekilde sorgulanıyor.

Uzmanlar, pregabalinin nadir de olsa anafilaksi adı verilen, acil müdahale gerektiren ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda da uyarıyor.

Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir - 4

BULGULAR ENDİŞE VERİCİ

Araştırma kapsamında, 65 ile 89 yaşları arasındaki 246 bin 237 hastanın verileri 4 yıl boyunca incelendi. Bu hastaların tamamı, en az 12 hafta süren kanser dışı kronik ağrılardan şikayetçiydi ve hiçbirinin daha önce kalp yetmezliği teşhisi bulunmuyordu.

Bu süre zarfında bin 470 hasta kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Verilere göre, pregabalin kullanan her bin kişi başına yılda fazladan yaklaşık 6 kalp yetmezliği vakası meydana geldi. Araştırmacılar yaş, cinsiyet ve diğer sağlık faktörlerini göz önünde bulundurarak yaptıkları analizde, pregabalin kullanan hastaların kalp yetmezliği yaşama riskinin 1 buçuk kat arttığını tespit etti.

Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir - 5

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalayamaması sonucu oluşan ve zamanla ilerleyen kronik bir hastalık. Genellikle kalp krizi geçirmiş bireylerde görülüyor ve nefes darlığı, yorgunluk, bayılma, ayak ve bacaklarda şişlik gibi belirtilerle seyrediyor.

Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir - 6

2019’dan bu yana, Birleşik Krallık’ta çalışma çağındaki yetişkinlerde kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümler yüzde 18 oranında artarak 18 bin 693’ten 21 bin 975’e yükseldi. Bu da haftalık ortalama 420 ölüm anlamına geliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER