Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir
Yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırma, genellikle sinir ağrısı, anksiyete ve epilepsi tedavisinde kullanılan pregabalin isimli ilacın, kalp yetmezliği riskini yüzde 48 oranında artırdığını ortaya koydu.
Daily Mail'de yayınlanan çalışmaya göre, özellikle kalp hastalığı geçmişi olan kişilerde risk çok daha yüksek. Bilim insanları, bu gruptaki hastalarda pregabalin kullanımının, benzer etkiler gösteren başka bir ilaç olan gabapentin ile karşılaştırıldığında, kalp yetmezliği riskini yüzde 85 oranında yükselttiğini vurguladı.