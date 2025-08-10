Milyonlarca kişinin kullandığı ağrı kesicide tehlike: Kalp yetmezliğine yol açabilir

YAŞLILARDA KULLANIMI DAHA YAYGIN

Kronik ağrı, 65 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor ve pregabalin, bu ağrıyı azaltmak için sinir sistemi boyunca iletilen ağrı sinyallerini engelleyerek etki gösteriyor. Ancak halihazırda halüsinasyon, idrarda kan ve kilo alımı gibi çeşitli yan etkileri bulunan ilacın, kalp sağlığı üzerindeki etkileri de artık ciddi şekilde sorgulanıyor.

Uzmanlar, pregabalinin nadir de olsa anafilaksi adı verilen, acil müdahale gerektiren ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda da uyarıyor.