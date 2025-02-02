Milyonlarca kişiye uygulanan aşı nörolojik hastalıklara yol açabilir: Yetkililer endişeli

ABD'li tıp otoriteleri, geçtiğimiz yıl İngiltere'de milyonlarca kişiye uygulanan ve solunum sinsityal virüsüne (RSV) karşı koruma sağlayan aşı hakkında endişe verici bir uyarıda bulundu. FDA tarafından yapılan açıklamaya göre; RSV aşısı, aşılamadan 42 gün sonra sinirlere zarar veren Guillain-Barré sendromu riskini önemli ölçüde artırabilir. Yetkililer, aşı hakkında bilgiler veren broşürlerde bu riskin belirtilmesi gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.

Milyonlarca kişiye uygulanan aşı nörolojik hastalıklara yol açabilir: Yetkililer endişeli - 1

Söz konusu risk, İngiltere'de hasta bilgilendirmelerinde potansiyel bir komplikasyon olarak belirtiliyor ancak aşı olanlara sözlü bir uyarı yapılması zorunlu kılınmıyor.

Solunum sinsityal virüsü (RSV), çoğu insanda öksürük ve soğuk algınlığına neden olan bir virüsken, yaşlılar ve küçük bebekler için ölümcül olabilecek riskler taşıyor.

RSV nedeniyle İngiltere’de her yıl yaklaşık 30.000 çocuk ve 18.000 yetişkin, zatürre gibi ciddi solunum komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırıyor. RSV, her kış yaklaşık 100 çocuk ve 8.000 yetişkinin ölümüne yol açıyor.

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Milyonlarca kişiye uygulanan aşı nörolojik hastalıklara yol açabilir: Yetkililer endişeli - 2

2023 yılında Abrysvo ve Arexvy adlı iki RSV aşısının yan etkilerini inceleyen FDA, çarpıcı sonuçlara ulaştı. İngiltere’de uygulanan Abrysvo aşısı sonrası, her bir milyon dozda dokuz ek Guillain-Barré vakası kaydedildi.

Arexvy aşısında ise bu oran, her bir milyon dozda yedi ek vakaya yükseldi. Bu oran, grip aşısı ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek çünkü grip aşısı, her bir milyon dozda bir ya da iki Guillain-Barré vakasına neden oluyor. Ancak FDA, yeni bulguların mevcut tavsiyeyi değiştirmediğini ve RSV aşılarının savunmasız gruplar için faydalarının risklerden daha fazla olduğunu belirtti.

Milyonlarca kişiye uygulanan aşı nörolojik hastalıklara yol açabilir: Yetkililer endişeli - 3

Guillain-Barré sendromu, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkar. İlk belirtiler arasında ellerde ve ayaklarda karıncalanma yer alırken, ilerleyen haftalarda kas güçsüzlüğü ve hareket zorluğu görülebilir. Bazı vakalarda nefes alma güçlüğü, yüz felci ve görme bozuklukları da ortaya çıkabilir. Genellikle tedavi ile geçici olan bu sendrom, bazen kalıcı sinir hasarına yol açabiliyor.

Milyonlarca kişiye uygulanan aşı nörolojik hastalıklara yol açabilir: Yetkililer endişeli - 4

İngiltere’de, Pfizer tarafından üretilen Abrysvo aşısı, özellikle 75-79 yaş arasındaki yetişkinlere ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için kullanılıyor. Ayrıca, 28 haftayı geçen hamile kadınların da yeni doğan çocuklarını korumak için bu aşıyı yaptırması öneriliyor. Aralık 2024 itibarıyla İngiltere’de aşı hakkı olan yaşlıların neredeyse yarısı RSV aşısı teklifini kabul etti. Hamile kadınlarda ise alım oranı daha düşüktü.

Milyonlarca kişiye uygulanan aşı nörolojik hastalıklara yol açabilir: Yetkililer endişeli - 5

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) yetkilileri, RSV aşısının hamile kadınlarda Guillain-Barré sendromu riskini artırdığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti. Ayrıca, RSV vakalarının bu yıl yüksek olduğu ve hastane verilerinin her gün ortalama 28 çocuğun hastaneye kaldırıldığını gösterdiği uyarısı yapıldı. Bu oran, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 41 daha fazla.

RSV aşısı sonrası Guillain-Barré sendromu vakalarının yetişkinlerde ve erkeklerde daha yaygın olduğu öne sürüldü. Bilim insanları, bu durumun sebeplerine dair araştırmalarının devam ettiğini ifade etti.

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