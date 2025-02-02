Milyonlarca kişiye uygulanan aşı nörolojik hastalıklara yol açabilir: Yetkililer endişeli

Söz konusu risk, İngiltere'de hasta bilgilendirmelerinde potansiyel bir komplikasyon olarak belirtiliyor ancak aşı olanlara sözlü bir uyarı yapılması zorunlu kılınmıyor.

Solunum sinsityal virüsü (RSV), çoğu insanda öksürük ve soğuk algınlığına neden olan bir virüsken, yaşlılar ve küçük bebekler için ölümcül olabilecek riskler taşıyor.

RSV nedeniyle İngiltere’de her yıl yaklaşık 30.000 çocuk ve 18.000 yetişkin, zatürre gibi ciddi solunum komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırıyor. RSV, her kış yaklaşık 100 çocuk ve 8.000 yetişkinin ölümüne yol açıyor.



