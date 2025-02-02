Milyonlarca kişiye uygulanan aşı nörolojik hastalıklara yol açabilir: Yetkililer endişeli
ABD'li tıp otoriteleri, geçtiğimiz yıl İngiltere'de milyonlarca kişiye uygulanan ve solunum sinsityal virüsüne (RSV) karşı koruma sağlayan aşı hakkında endişe verici bir uyarıda bulundu. FDA tarafından yapılan açıklamaya göre; RSV aşısı, aşılamadan 42 gün sonra sinirlere zarar veren Guillain-Barré sendromu riskini önemli ölçüde artırabilir. Yetkililer, aşı hakkında bilgiler veren broşürlerde bu riskin belirtilmesi gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.
Söz konusu risk, İngiltere'de hasta bilgilendirmelerinde potansiyel bir komplikasyon olarak belirtiliyor ancak aşı olanlara sözlü bir uyarı yapılması zorunlu kılınmıyor.
Solunum sinsityal virüsü (RSV), çoğu insanda öksürük ve soğuk algınlığına neden olan bir virüsken, yaşlılar ve küçük bebekler için ölümcül olabilecek riskler taşıyor.
RSV nedeniyle İngiltere’de her yıl yaklaşık 30.000 çocuk ve 18.000 yetişkin, zatürre gibi ciddi solunum komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırıyor. RSV, her kış yaklaşık 100 çocuk ve 8.000 yetişkinin ölümüne yol açıyor.