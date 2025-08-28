Minneapolis katliamı: Şarjördeki gizli mesajlar ve saldırganın kimliği

İNGİLİZCE VE RUSÇA NEFRET İFADELERİ

Silahlar, İngilizce ve Rusça olarak siyasi ve nefret dolu sloganlarla işaretlenmişti.

Saldırı saatinde yayınlanmak üzere zamanlanmış videolarda yayınlanan yazılarında, 2024 yılında Wisconsin'deki bir Katolik okulunda üç öğrenciyi öldüren Natalie Rapnow ve Norveç'teki Anders Breivik gibi diğer katillere atıflar bulundu.

Anti-Defamation League'in analizine göre, Westman'ın yazıları sadece Katolik karşıtı değil, aynı zamanda Yahudi, Afro-Amerikalı, Müslüman ve Latinlere yönelik ırkçı ifadeler de içeriyordu.