Minneapolis katliamı: Şarjördeki gizli mesajlar ve saldırganın kimliği
ABD'de bir okulda iki çocuğu öldüren 23 yaşındaki Westman'ın, silahlarının üzerine yazdığı notlarda "Trump" mesajı ortaya çıktı. İşte saldırı hakkında bilinenler...
ABD'nin Minneapolis eyaletindeki bir okul ve kiliseden oluşan binada iki çocuğu öldüren ve 17 kişiyi yaralayan 23 yaşındaki saldırgana ilişkin ayrıntılar netleşiyor.
Failin geride bıraktığı metin ve videolarda antikatolik, antisemitik ve ırkçı mesajlar göze çarpıyor.
Failin, Annunciation Church and School Katolik Okulu'nun eski öğrencisi Robin Westman olduğu açıklandı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mermi şarjörlerinde “Çocuklar için”, “Tanrınız nerede?” ve “Donald Trump'ı öldürün” sloganlarının yazdığını açıkladı.