Minneapolis katliamı: Şarjördeki gizli mesajlar ve saldırganın kimliği

ABD'de bir okulda iki çocuğu öldüren 23 yaşındaki Westman'ın, silahlarının üzerine yazdığı notlarda "Trump" mesajı ortaya çıktı. İşte saldırı hakkında bilinenler...

ABD'nin Minneapolis eyaletindeki bir okul ve kiliseden oluşan binada iki çocuğu öldüren ve 17 kişiyi yaralayan 23 yaşındaki saldırgana ilişkin ayrıntılar netleşiyor.

Failin geride bıraktığı metin ve videolarda antikatolik, antisemitik ve ırkçı mesajlar göze çarpıyor.

Failin, Annunciation Church and School Katolik Okulu'nun eski öğrencisi Robin Westman olduğu açıklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mermi şarjörlerinde “Çocuklar için”, “Tanrınız nerede?” ve “Donald Trump'ı öldürün” sloganlarının yazdığını açıkladı.

YOUTUBE VİDEOLARINI FBI KALDIRMIŞ

Saldırıdan birkaç saat önce YouTube'a iki video yüklemiş, ancak FBI'ın talimatıyla bu videolar kaldırılmıştı.

Videolarda el yazısı bir günlük, kilisenin iç planı ve yasal olarak satın alınmış üç silahın bulunduğu bir silah deposu görünüyordu. Silahlar; bir tüfek, bir karabina ve bir tabancadan oluşuyordu.

İNGİLİZCE VE RUSÇA NEFRET İFADELERİ

Silahlar, İngilizce ve Rusça olarak siyasi ve nefret dolu sloganlarla işaretlenmişti.

Saldırı saatinde yayınlanmak üzere zamanlanmış videolarda yayınlanan yazılarında, 2024 yılında Wisconsin'deki bir Katolik okulunda üç öğrenciyi öldüren Natalie Rapnow ve Norveç'teki Anders Breivik gibi diğer katillere atıflar bulundu.

Anti-Defamation League'in analizine göre, Westman'ın yazıları sadece Katolik karşıtı değil, aynı zamanda Yahudi, Afro-Amerikalı, Müslüman ve Latinlere yönelik ırkçı ifadeler de içeriyordu.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Katliam, dün sabah yerel saatle 8.30'da, öğrenciler okulun ilk haftası için ayinlere katılırken gerçekleşti.

Saldırgan, kilisenin pencerelerinden çocukların ve ailelerinin oturduğu sıralara ateş etmeye başladı.
8 ve 10 yaşlarında iki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. 14 çocuk yaralandı, bunlardan ikisinin hayati tehlike altında olduğu belirtildi. Üç yaşlı cemaat üyesi de kurşunla vuruldu.

VİDEOLAR VE GÜNLÜĞÜ İNCELENİYOR

FBI Direktörü Kas Patel, saldırının “yurtiçi terörizm eylemi ve Katoliklere yönelik nefret suçu” olarak soruşturulduğunu vurguladı.

Yetkililer, cevapları bulmak için saldırganın videolarını, günlüğünü ve internet izlerini inceliyor.

Ancak uzmanlar, çok sayfalı yazıların bile gelecekteki katliamları önleyebilecek net bir neden sunmadığını kabul ediyor.

SALDIRGANA DAİR BİLİNENLER

ABC News tarafından incelenen ehliyet bilgilerine göre Westman, 17 Haziran 2002 doğumlu bir kadın.

Aynı tarihte doğan bir çocuğun isim değişikliği başvurusu, 2020 yılında Minnesota'daki bir bölge mahkemesi tarafından onaylandı ve Robert Westman'ın adı Robin Westman olarak değiştirildi. Mahkeme, çocuğun “kendini kadın olarak tanımladığını ve isminin bu tanımlamayı yansıtmasını istediğini” açıkladı.

Polis, Westman'ın bu silahlı saldırının tek şüphelisi olduğu düşünülmekte olduğunu söyledi. Polis, Westman'ın kapsamlı veya bilinen bir suç geçmişi bulunmadığını belirtti.

ANNESİ O KİLİSEDE GÖREVLİYDİ

2020 yılındaki isim değişikliği başvurusunda Mary Grace Westman, Robin Westman'ın annesi olarak listelenmişti.

ABC News tarafından incelenen, kilise tarafından Ağustos 2021'de yayınlanan bir gönderide, Westman'ın kilisede beş yıl hizmet ettikten sonra emekli olduğu duyuruldu.

Kilisenin ayrılan papazının 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda Westman, cemaat sekreteri olarak tanımlandı; 2016 yılında yayınlanan bir kilise bülteninde ise kilisenin idari ofisinde idari asistan olarak işe alındığı duyuruldu.

