Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor
Hamas Lideri İsmail Haniye ve Hizbullah askeri komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından İran, İsrail'e yönelik şiddetli bir misilleme sözü verdi. Saldırı tehditleri ile karşı karşıya kalan İsrail hükümeti, vatandaşlarını korumak için şehirlerini hazırlıyor. Saldırı gerçekleştiğinde en az hasarla püskürtmek isteyen yetkililer, füze uyarı sistemlerini genişletiyor, yeraltı hastaneleri kuruyor, sığınakları ve su kaynaklarını hazırlıyor. İşte İsrail hükümetinin beklenen misilleme saldırısına yönelik önlemleri...
İSRAİL ALARM DURUMUNDA
İran'ın beklenen misilleme saldırısının ayak sesleri yaklaşırken, İsrail'de artan tehdide karşı hazırlıklar sürüyor.
İsrail ambulans servisi, yeraltındaki bir merkezde kan stoklamaya başladı.
Ülkedeki fabrikalar tehlikeli maddeleri güvenli bölgelere taşıyor. Belediye yetkilileri ise sığınakları ve su kaynaklarını kontrol ediyor.