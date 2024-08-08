Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor

"HEM SAVUNMAYA HEM DE SALDIRIYA HAZIRIZ"

Başbakan Binyamin Netanyahu, çarşamba günü yeni asker adaylarıyla bir araya gelirken yaptığı açıklamada, "İsrail vatandaşlarının teyakkuzda olduğunu biliyorum ve sizden tek bir şey istiyorum: Sabırlı ve soğukkanlı olun. Hem savunmaya hem de saldırıya hazırız, düşmanlarımızı vuruyoruz ve kendimizi de savunmaya kararlıyız" dedi.