Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor

Hamas Lideri İsmail Haniye ve Hizbullah askeri komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından İran, İsrail'e yönelik şiddetli bir misilleme sözü verdi. Saldırı tehditleri ile karşı karşıya kalan İsrail hükümeti, vatandaşlarını korumak için şehirlerini hazırlıyor. Saldırı gerçekleştiğinde en az hasarla püskürtmek isteyen yetkililer, füze uyarı sistemlerini genişletiyor, yeraltı hastaneleri kuruyor, sığınakları ve su kaynaklarını hazırlıyor. İşte İsrail hükümetinin beklenen misilleme saldırısına yönelik önlemleri...

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 1

İSRAİL ALARM DURUMUNDA

İran'ın beklenen misilleme saldırısının ayak sesleri yaklaşırken, İsrail'de artan tehdide karşı hazırlıklar sürüyor.

İsrail ambulans servisi, yeraltındaki bir merkezde kan stoklamaya başladı.

Ülkedeki fabrikalar tehlikeli maddeleri güvenli bölgelere taşıyor. Belediye yetkilileri ise sığınakları ve su kaynaklarını kontrol ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 2

3 KATLI YERALTI HASTANESİ

Hayfa'daki Rambam Hastanesi, hastaları tedavi etmek için üç katlı, güçlendirilmiş yeraltı tesisini hazır hale getirdi.

Hastane sözcüsü David Ratner, "Ne olacağını görmek için bekliyoruz" dedi.

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 3

UYARI SİSTEMİ GENİŞLETİLDİ

Ordu yüksek alarma geçti ve geçen hafta sonu ülke çapındaki hava saldırısı sirenleri ve uyarı sistemini, hedef bölgelerdeki sakinlere gönderilecek gerçek zamanlı kısa mesajları da içerecek şekilde genişletti.

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 4

Birçok yerel yönetim, sakinlere zorunlu olmayan faaliyetleri azaltmaları, korunan alanlara yakın kalmaları ve büyük toplantılardan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Hayfa'da kamuya açık bomba sığınakları, bir saldırı sırasında uzaktan açılabilmeleri için dijital sistemlerle donatıldı.

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 5

NAKİT AKIŞI İÇİN HAZIRLIK

Yetkililerin hazırlık yaptığı bir diğer senaryo ise toplu nakit çekimleri.

İsrail Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Merkez Bankası ve bankacılık sistemindeki banknot ve madeni para stokları, her türlü görünür tahmine göre yeterli olacak" denildi.

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 6

BÖLGESEL SAVAŞ TEHDİDİ

İsrail aylardır içerideki kaynaklarını güçlendiriyor ve Gazze'deki savaşın Ekim ayında başlamasından bu yana birçok hazırlık yapılıyor.

Ancak son 10 günde, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah hareketiyle süren sınırlı bir çatışmanın tam kapsamlı bir bölgesel savaşa dönüşme tehdidi oluşturmasıyla aciliyet keskin bir şekilde arttı.

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 7

"HEM SAVUNMAYA HEM DE SALDIRIYA HAZIRIZ"

Başbakan Binyamin Netanyahu, çarşamba günü yeni asker adaylarıyla bir araya gelirken yaptığı açıklamada, "İsrail vatandaşlarının teyakkuzda olduğunu biliyorum ve sizden tek bir şey istiyorum: Sabırlı ve soğukkanlı olun. Hem savunmaya hem de saldırıya hazırız, düşmanlarımızı vuruyoruz ve kendimizi de savunmaya kararlıyız" dedi.

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 8

ÇOK CEPHELİ SAVAŞ

İsrail şimdi kendisini İran tarafından desteklenen Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi bir grup hareketle, çok cepheli bir savaş tehdidiyle karşı karşıya buluyor.

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor - 9

İSRAİL HAZIRLANMAK ZORUNDA

Geçtiğimiz hafta Tahran'da Hamas Lideri İsmail Haniye ve Beyrut'ta Hizbullah askeri komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından İran ve Hizbullah misilleme yapma sözü verdi.

İsrail hükümetinin, önümüzdeki günlerde zamanı ve şiddeti belli olmayan bir saldırıya hazırlanmaktan başka çaresi yok.

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