Mısır açıklarında 'batık şehir' keşfedildi

ntv.com.tr 21.07.2021 - 10:24
Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) liderliğinde Mısırlı ve Fransız araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Milattan Önce Mısır’daki en büyük liman olarak kullanılan Thônis-Heracleion'da batık şehir tespit edildiği bildirildi.
Keşfedilen antik şehirde, bir askeri gemi kalıntısına rastlandığı aktarılan çalışmada, bölgede ticaret yapan Yunan tüccarların mezarlarının olduğu belirtildi.
Nil'in batı kolunun ağzında Mısır'a girişi kontrol eden Thônis-Heracleion şehrinin M.Ö. 331'de Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye'nin öncesinde bölgenin en önemli şehri olduğu ve bölge merkezi olarak kabul edildiğinin altı çizildi.
Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) uzmanları, keşfedilen askeri geminin, demir atmakta olduğu ünlü Amun Tapınağı’nın M.Ö. 2. yüzyılda çöktüğü sırada battığını aktardı.
Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı, yaptıkları ön çalışma sonrasında, kürekleri ve büyük bir yelkeni olan 25 metrelik geminin gövdesinin klasik gelenekte inşa edildiğini ve aynı zamanda Eski Mısır inşaatının özelliklerine sahip olduğunu söyledi.