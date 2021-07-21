Mısır açıklarında 'batık şehir' keşfedildi

Nil'in batı kolunun ağzında Mısır'a girişi kontrol eden Thônis-Heracleion şehrinin M.Ö. 331'de Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye'nin öncesinde bölgenin en önemli şehri olduğu ve bölge merkezi olarak kabul edildiğinin altı çizildi.