Mısır açıklarında 'batık şehir' keşfedildi

Mısır’da yapılan çalışmalar sonucunda Milattan Önce ülkenin en büyük limanı olarak kullanılan Thônis-Heracleion'da antik batık şehir keşfedildi. Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) liderliğindeki çalışmada, batık şehirde bir askeri gemi kalıntısı olduğu ve Yunan tüccarlara ait bir mezarlık tespit edildiği belirtildi.

ntv.com.tr 21.07.2021 - 10:24

Mısır açıklarında 'batık şehir' keşfedildi - 1

Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) liderliğinde Mısırlı ve Fransız araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Milattan Önce Mısır’daki en büyük liman olarak kullanılan Thônis-Heracleion'da batık şehir tespit edildiği bildirildi.

Mısır açıklarında 'batık şehir' keşfedildi - 2

Keşfedilen antik şehirde, bir askeri gemi kalıntısına rastlandığı aktarılan çalışmada, bölgede ticaret yapan Yunan tüccarların mezarlarının olduğu belirtildi.

Mısır açıklarında 'batık şehir' keşfedildi - 3

Nil'in batı kolunun ağzında Mısır'a girişi kontrol eden Thônis-Heracleion şehrinin M.Ö. 331'de Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye'nin öncesinde bölgenin en önemli şehri olduğu ve bölge merkezi olarak kabul edildiğinin altı çizildi.

Mısır açıklarında 'batık şehir' keşfedildi - 4

Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) uzmanları, keşfedilen askeri geminin, demir atmakta olduğu ünlü Amun Tapınağı’nın M.Ö. 2. yüzyılda çöktüğü sırada battığını aktardı.

Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı, yaptıkları ön çalışma sonrasında, kürekleri ve büyük bir yelkeni olan 25 metrelik geminin gövdesinin klasik gelenekte inşa edildiğini ve aynı zamanda Eski Mısır inşaatının özelliklerine sahip olduğunu söyledi.

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