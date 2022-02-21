Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler

Japonya'daki Chiba Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan yeni çalışmanın yazarlarından Tomoko Arai, "Hançerin üretimini ve kökenini anlamak için, hançer için yerinde temassız, tahribatsız iki boyutlu kimyasal analiz gerçekleştirdik.

Demir, nikel, manganez ve kobalt konsantrasyonlarını ortaya çıkaran X-ışınlarını parlatarak bıçağın temel yapısını haritaladık. Bıçaktaki kararmış noktalarda kükürt, klor, kalsiyum ve çinko bulduk. Ancak mevcut mineraller kadar dağılımları da ilginçti” dedi.