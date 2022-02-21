Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler

Mısır firavunu Tutankhamun'un altın tabutunda bulunan hançerin, Anadolu topraklarında üretildiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, göktaşından dökülen hançerin kökenleri bulmak için MÖ 14. yüzyılın ortalarında eski Mısır'daki diplomatik faaliyetleri belgeleyen Amarna Mektupları olarak adlandırılan tabletleri inceledi. 3 bin 400 yılllık yazıtlarda, Mitanni kralının, kızıyla evlenen Tutankamon’un dedesi III. Amenhotep’e altın kınlı demir bir hançer verdiği okundu. Ayrıca, hançerde kullanılan bazı yöntemlerin sadece bugünkü Dicle nehri etrafında yaşayan Mitannilere özgü olduğu belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 17:29 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 17:44

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 1

Bilim insanları yakın zamanda, firavunu Tutankhamun'un mezarında bulunan bir demir hançeri X-ray ışınlarıyla taradı ve metali bir göktaşından gelen nesnenin nasıl yapıldığını anlamaya çalıştı. Hançerin düşük sıcaklıkta dövülerek oluşturulduğunun muhtemel olduğu belirtildi.  

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 2

Meteoritics & Planetary Science adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, hançerin Mısır'da değil, Anadolu topraklarında üretildiği aktardı.

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 3

BİR METRE UZUNLUĞUNDA DEMİRDEN YAPILMIŞ HANÇER BULUNDU

Bununla birlikte, arkeologlar 1920'lerde Tutankhamun'un Krallar Vadisi'ndeki mezar odasına girdiklerinde, firavunun gömülü ihtişamı arasında bir metre uzunluğunda bir hançer buldu.  Bıçağı demirden yapılmıştı. Söz konusu keşif, Demir Çağı'nın Tutankamun’un  ölümünden bir yüzyıl sonrasına kadar başlamadığı düşünüldüğünde oldukça şaşırtıcıydı. 

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 4

Demir metalinin yeryüzünde keşfedilmesinden  önce gelen demir nesneler, araştırmacıları daha eski nesnelerin meteorit demirden geldiğine inandırdı.  Bunların, uzaydan düşen ve daha sonra 'da dövülen metal parçaları olduğu düşünülüyor.

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 5

TÜRKİYE'DE BULUNAN BİR HANÇER TUTANKHAMUN'UN DOĞUMUNDAN BİN YIL ÖNCESİNE TARİHLENDİ

Ayrıca bu tip eşyalar Mısır'da ve ötesinde çok değerliydi. Türkiye'de bulunan meteoritik bir hançer, Tutankhamun'un doğumundan bin yıl öncesine yani Erken Tunç Çağı'na tarihlenmişti. 

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 6

Diğer taraftan, Tutankhamun hançerin yanı sıra, demir bir koltuk başlığı ve demir bir bilezikle ile  gömülmüştü. 2016'da yapılan farklı bir araştırma, firavunun demirinin muhtemel meteoritik kökenini doğruladı, ancak geldiği göktaşı türü ve nasıl dövüldüğü hakkında yanıtlanmayan sorular bıraktı.

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 7

Japonya'daki Chiba Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan yeni çalışmanın yazarlarından Tomoko Arai, "Hançerin üretimini ve kökenini anlamak için, hançer için yerinde temassız, tahribatsız iki boyutlu kimyasal analiz gerçekleştirdik.

Demir, nikel, manganez ve kobalt konsantrasyonlarını ortaya çıkaran X-ışınlarını parlatarak bıçağın temel yapısını haritaladık. Bıçaktaki kararmış noktalarda kükürt, klor, kalsiyum ve çinko bulduk.  Ancak mevcut mineraller kadar dağılımları da ilginçti” dedi. 

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 8

Arai sözlerine , "Hançerin her iki tarafında yer alan yerlerde bulunan çapraz taralı bir doku fark ettik, bu da bi] oktahedrit demir göktaşı için tipik olan Widmanstätten yapısını düşündürüyor. Bunu görmek bizim için inanılmazdı” şeklinde devam etti.

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 9

GÖKTAŞI PARÇALARINDAN DÖVÜLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Widmanstätten deseni (adını Avusturyalı bir mineralogdan aldı), bazı metalik göktaşlarında bulunan ve nikelin nesneler boyunca dağılması sonucunda oluşuyor. Tutankhamun'un silahındaki desenin varlığı ise hançerin en büyük demir göktaşları grubu olan bir oktahedritten yapıldığını gösteriyor.

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 10

Diğer taraftan bilim insanları, element analizinde gördüklerini doğrulamak için Tutankhamun’un hançerindeki deseni Japon göktaşı Shirahagi'deki desenle karşılaştırdı. Shirahagi, Taisho İmparatoru tarafından satın alınan bazı Japon kılıçlarındaki demirin kaynağını oluşturuyor. Görünüşe göre oktahedritler her yerde monarşilerin gözdesiydi. 

Desenin eski Mısır hançerindeki varlığı da onun nasıl yapıldığına dair ipuçları verdi. Çalışmanın yazarları,  makalelerinde, metalin çok yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtılırsa Widmanstätten deseninin ortadan kalkacağını yazdı.

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 11

Arai, "Yüzeydeki yerlerde küçük siyah lekeler de bulduk. İlk başta pas olduklarını düşündük. Ancak bunların genellikle oktahedrit demir göktaşlarında kapanımlar olarak ortaya çıkan demir sülfür oldukları ortaya çıktı.”

Arai, ince Widmanstätten deseninin yanı sıra demir sülfürün varlığının, hançerin nispeten düşük bir ısıyla dövüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 12

AMARNA MEKTUPLARINA BAKILDI

Öte yandan, kimyasal analiz, hançerin kökenine dair ipucu vermese de bilim insanları, MÖ. 14. yüzyılın ortalarında eski Mısır'daki diplomatik faaliyetleri belgeleyen Amarna Mektupları olarak bilinen 3 bin 400 yıllık bir tablete yöneldi.

Amarna mektupları, Yeni Krallık döneminde Antik Mısır yönetimi ve Kenan ile Amurru'daki temsilcileri arasında gerçekleşen, çoğu diplomatik yazışmaların arşivini oluşturuyor. Tablette Tutankamon’un dedesi III. Amenhotep’e, Mitanni kralının, firavun kızıyla evlendiğinde verilen altın kınlı demir bir hançerden bahsediliyor. 

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 13

Araştırmacılar, aynı zamanda  element analizinin  ayrıca, hançerin kabzasındaki değerli taşların, Mitanni'de yaygın olarak kullanılan, ancak daha sonra Mısır'da görülmeyen kireç sıva ile yapıştırıldığını gösterdi.

Arai, gelecekteki çalışmaların bıçağın bu değerlendirmesini daha fazla doğrulamaya yardımcı olacağını söyledi. 

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 14

MİTANNİLER HAKKINDA

Mitanniler, MÖ 1500 ile MÖ 1200 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürdü ve Hititlerin yıkılışından sonra bölgesel bir güç oldu.  Mitanni krallığı, MÖ 1600'lü yılların başlarında kuruldu. 

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 15

Dicle Nehri'nin yukarısındaki Ilısu barajında ​​yapılan son kazılarda, Müslümantepe'de bulunan bir tapınakta, MÖ 1760 ila 1610 yılları arasından kalma Mitannilere ait ritüel eserler ve Mitanni silindir mührü bulundu.

Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler - 16

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