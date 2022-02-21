Mısır firavunu Tutankhamun'un uzaylı hançerinin Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı: Mitanni uygarlığı hakkında bilinmesi gerekenler

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 17:29 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 17:44
Bilim insanları yakın zamanda, Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarında bulunan bir demir hançeri X-ray ışınlarıyla taradı ve metali bir göktaşından gelen nesnenin nasıl yapıldığını anlamaya çalıştı. Hançerin düşük sıcaklıkta dövülerek oluşturulduğunun muhtemel olduğu belirtildi.
Meteoritics & Planetary Science adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, hançerin Mısır'da değil, Anadolu topraklarında üretildiği aktardı.
Bununla birlikte, arkeologlar 1920'lerde Tutankhamun'un Krallar Vadisi'ndeki mezar odasına girdiklerinde, firavunun gömülü ihtişamı arasında bir metre uzunluğunda bir hançer buldu. Bıçağı demirden yapılmıştı. Söz konusu keşif, Demir Çağı'nın Tutankamun’un ölümünden bir yüzyıl sonrasına kadar başlamadığı düşünüldüğünde oldukça şaşırtıcıydı.
Demir metalinin yeryüzünde keşfedilmesinden önce gelen demir nesneler, araştırmacıları daha eski nesnelerin meteorit demirden geldiğine inandırdı. Bunların, uzaydan düşen ve daha sonra Dünya'da dövülen metal parçaları olduğu düşünülüyor.
Ayrıca bu tip eşyalar Mısır'da ve ötesinde çok değerliydi. Türkiye'de bulunan meteoritik bir hançer, Tutankhamun'un doğumundan bin yıl öncesine yani Erken Tunç Çağı'na tarihlenmişti.
Diğer taraftan, Tutankhamun hançerin yanı sıra, demir bir koltuk başlığı ve demir bir bilezikle ile gömülmüştü. 2016'da yapılan farklı bir araştırma, firavunun demirinin muhtemel meteoritik kökenini doğruladı, ancak geldiği göktaşı türü ve nasıl dövüldüğü hakkında yanıtlanmayan sorular bıraktı.
Japonya'daki Chiba Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan yeni çalışmanın yazarlarından Tomoko Arai, "Hançerin üretimini ve kökenini anlamak için, hançer için yerinde temassız, tahribatsız iki boyutlu kimyasal analiz gerçekleştirdik.
Demir, nikel, manganez ve kobalt konsantrasyonlarını ortaya çıkaran X-ışınlarını parlatarak bıçağın temel yapısını haritaladık. Bıçaktaki kararmış noktalarda kükürt, klor, kalsiyum ve çinko bulduk. Ancak mevcut mineraller kadar dağılımları da ilginçti” dedi.
Arai sözlerine , "Hançerin her iki tarafında yer alan yerlerde bulunan çapraz taralı bir doku fark ettik, bu da bi] oktahedrit demir göktaşı için tipik olan Widmanstätten yapısını düşündürüyor. Bunu görmek bizim için inanılmazdı” şeklinde devam etti.
Widmanstätten deseni (adını Avusturyalı bir mineralogdan aldı), bazı metalik göktaşlarında bulunan ve nikelin nesneler boyunca dağılması sonucunda oluşuyor. Tutankhamun'un silahındaki desenin varlığı ise hançerin en büyük demir göktaşları grubu olan bir oktahedritten yapıldığını gösteriyor.
Diğer taraftan bilim insanları, element analizinde gördüklerini doğrulamak için Tutankhamun’un hançerindeki deseni Japon göktaşı Shirahagi'deki desenle karşılaştırdı. Shirahagi, Taisho İmparatoru tarafından satın alınan bazı Japon kılıçlarındaki demirin kaynağını oluşturuyor. Görünüşe göre oktahedritler her yerde monarşilerin gözdesiydi.
Desenin eski Mısır hançerindeki varlığı da onun nasıl yapıldığına dair ipuçları verdi. Çalışmanın yazarları, makalelerinde, metalin çok yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtılırsa Widmanstätten deseninin ortadan kalkacağını yazdı.
Arai, "Yüzeydeki yerlerde küçük siyah lekeler de bulduk. İlk başta pas olduklarını düşündük. Ancak bunların genellikle oktahedrit demir göktaşlarında kapanımlar olarak ortaya çıkan demir sülfür oldukları ortaya çıktı.”
Arai, ince Widmanstätten deseninin yanı sıra demir sülfürün varlığının, hançerin nispeten düşük bir ısıyla dövüldüğünü gösterdiğini söyledi.
Öte yandan, kimyasal analiz, hançerin kökenine dair ipucu vermese de bilim insanları, MÖ. 14. yüzyılın ortalarında eski Mısır'daki diplomatik faaliyetleri belgeleyen Amarna Mektupları olarak bilinen 3 bin 400 yıllık bir tablete yöneldi.
Amarna mektupları, Yeni Krallık döneminde Antik Mısır yönetimi ve Kenan ile Amurru'daki temsilcileri arasında gerçekleşen, çoğu diplomatik yazışmaların arşivini oluşturuyor. Tablette Tutankamon’un dedesi III. Amenhotep’e, Mitanni kralının, firavun kızıyla evlendiğinde verilen altın kınlı demir bir hançerden bahsediliyor.
Araştırmacılar, aynı zamanda element analizinin ayrıca, hançerin kabzasındaki değerli taşların, Mitanni'de yaygın olarak kullanılan, ancak daha sonra Mısır'da görülmeyen kireç sıva ile yapıştırıldığını gösterdi.
Arai, gelecekteki çalışmaların bıçağın bu değerlendirmesini daha fazla doğrulamaya yardımcı olacağını söyledi.
Mitanniler, MÖ 1500 ile MÖ 1200 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürdü ve Hititlerin yıkılışından sonra bölgesel bir güç oldu. Mitanni krallığı, MÖ 1600'lü yılların başlarında kuruldu.
Dicle Nehri'nin yukarısındaki Ilısu barajında yapılan son kazılarda, Müslümantepe'de bulunan bir tapınakta, MÖ 1760 ila 1610 yılları arasından kalma Mitannilere ait ritüel eserler ve Mitanni silindir mührü bulundu.