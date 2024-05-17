Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir

Bilim insanları, son araştırmaların ardından Giza da dahil Mısır'daki piramitlerin yaklaşık 4 bin yıl önce nasıl inşa edildiğine dair gizemi çözmüş olabilir. Buna göre piramitler, Nil Nehri'nin uzun zamandır kayıp olan bir kolu sayesinde inşa edilmiş olabilir.

Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir - 1

Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarının kafalarının karışmasına neden olan antik dünyanın harikaları olarak görülüyor.

Ancak Mısır piramitlerinin gizeminin önemli bir kısmı yakın zamanda çözülmüş olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nden araştırmacıların ve arkeologların çalışmasına göre devasa yapılar Nil Nehri'nin uzun zamandır kayıp olan bir kolu sayesinde inşa edilmiş olabilir.

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Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir - 2

NİL'İN 64 KİLOMETRELİK KOLU

Arkeologlar, piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların ve yapı malzemelerinin yakında bulunan bir su kanalı aracılığıyla taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

Yeni çalışma o zamandan beri kurumuş ve tarım arazileri tarafından gizlenmiş olan 64 kilometre uzunluğundaki eski bir su yolunun varlığını ortaya çıkardı.

Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir - 3

KUM FIRTINALARI YOK ETTİ

Ekip, yaklaşık 4 bin 200 yıl önce başlayan büyük bir kuraklıkla bağlantılı olarak kum birikimindeki artışın, bu su kolunun yok olmasının nedenlerinden biri olabileceğini öne sürüyor.

Bu keşif, Sahra'nın bu yaşanmaz kesimindeki Giza piramit kompleksi de dahil olmak üzere 31 piramidin nasıl inşa edildiğini açıklayabilir.

Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir - 4

İNŞAAT MALZEMELERİ SU YOLUYLA TAŞINDI

Bilim insanları nehrin kayıp kolunu haritalandırabilmek için uydu görüntüleri, tarihi haritalar, jeofizik etütler ve sediman karotlama (arkeologların kalıntı bulabilmek için kullandığı bir yöntem) gibi teknikler kullandılar.

Haritalandırma sırasında ortaya çıkan konum, piramitlerin inşa edildiği sırada nehir kolu üzerinden suya kolayca erişilebildiği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, bunun inşaat malzemelerinin taşınması için önemli olabileceğini söyledi.

Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir - 5

Araştırma ekibinden Doktor Suzanne Onstine BBC'ye yaptığı açıklamada, "nehir kolunun konumunu tespit edip, bölgede yapı malzemeleri ve işçileri taşıyan bir su yolu olduğunu kanıtlayan verilere ulaşmış olmamız, piramitlerin nasıl inşa edildiğini açıklayabilmemize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir - 6

Nehrin, Arapça'da piramit anlamına gelen "Ahramat" adı verilen kolunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğunda ve 200-700 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir - 7

Su yolunun tam konumu ise yaklaşık 4 bin 700 yıl önce inşa edilmiş olan 31 piramidin hemen sınırında.

Çalışmaya göre nehrin piramitlere yakınlığı, inşa sürecinde bu nehir kolunun "aktif ve operasyonel" olduğunu kanıtlıyor.

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