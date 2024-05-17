Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir
Bilim insanları, son araştırmaların ardından Giza da dahil Mısır'daki piramitlerin yaklaşık 4 bin yıl önce nasıl inşa edildiğine dair gizemi çözmüş olabilir. Buna göre piramitler, Nil Nehri'nin uzun zamandır kayıp olan bir kolu sayesinde inşa edilmiş olabilir.
Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarının kafalarının karışmasına neden olan antik dünyanın harikaları olarak görülüyor.
Ancak Mısır piramitlerinin gizeminin önemli bir kısmı yakın zamanda çözülmüş olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nden araştırmacıların ve arkeologların çalışmasına göre devasa yapılar Nil Nehri'nin uzun zamandır kayıp olan bir kolu sayesinde inşa edilmiş olabilir.