Mısır piramitleri nasıl inşa edildi? Gizem çözülmüş olabilir

KUM FIRTINALARI YOK ETTİ

Ekip, yaklaşık 4 bin 200 yıl önce başlayan büyük bir kuraklıkla bağlantılı olarak kum birikimindeki artışın, bu su kolunun yok olmasının nedenlerinden biri olabileceğini öne sürüyor.

Bu keşif, Sahra'nın bu yaşanmaz kesimindeki Giza piramit kompleksi de dahil olmak üzere 31 piramidin nasıl inşa edildiğini açıklayabilir.