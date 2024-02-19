Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor

Hazırlık yaptığını reddeden Mısır, İsrail'in yıkıcı Gazze saldırısının Filistinlileri Sina'ya sürme olasılığı üzerine alarm verdi. Bunun, kabul edilemez olduğunu söyleyen Kahire yönetimi, Ürdün gibi Arap devletlerinin uyarılarını yineledi.

Kaynaklara göre Mısır, ateşkesi sağlamaya yönelik görüşmelerin, bu tür bir göç senaryosunu önleyebileceğini düşünüyor ancak geçici ve ihtiyati bir önlem olarak sınırda bir alan oluşturuyor.