Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor

Mısır, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının göçe yol açması durumunda Gazze sınırında Filistinlileri barındırabilecek bir alan hazırlıyor. Dört kaynağa dayandırılan habere göre Kahire, bazı temel tesislerin bulunduğu bir çöl alanı göçe hazırlanmaya başladı.

Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 1

Mısır'ın Gazze sınırında, savaştan kaçan Filistinlilerin güvenli yerleşimi için kullanılabilecek bir alan kurduğu öne sürüldü.

Reuters'ın dört kaynaktan edindiği bilgiye göre Mısır, kurduğu tampon bölge ile İsrail'in Refah'a saldırması halinde Filistinlilerin sınırı geçerek yerleşebilecekleri bir alan yaratıyor.

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Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 2

Hazırlık yaptığını reddeden Mısır, İsrail'in yıkıcı Gazze saldırısının Filistinlileri Sina'ya sürme olasılığı üzerine alarm verdi. Bunun, kabul edilemez olduğunu söyleyen Kahire yönetimi, Ürdün gibi Arap devletlerinin uyarılarını yineledi.

Kaynaklara göre Mısır, ateşkesi sağlamaya yönelik görüşmelerin, bu tür bir göç senaryosunu önleyebileceğini düşünüyor ancak geçici ve ihtiyati bir önlem olarak sınırda bir alan oluşturuyor.

Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 3

Üç güvenlik kaynağı, Mısır'ın Filistinlilerin yerleşmesi için bazı temel tesislerin bulunduğu bir çöl alanı hazırladığını bildirdi ve bunun "acil durum" adımı olduğu belirtildi.

Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 4

BM yardım sorumlusu Martin Griffiths yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanların güvenli bir yere tahliye edilebileceğini düşünmenin bir "illüzyon" olduğunu söyledi ve İsrail'in Refah'ta askeri operasyon başlatması halinde Filistinlilerin Mısır'a yayılma olasılığı konusunda uyardı.

Bu senaryo "bir tür Mısır kabusu" olarak nitelendirildi.

Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 5

İlk kaynak, kampın inşaatının üç veya dört gün önce başladığını ve insanların sınırı geçmesi durumunda "bir çözüme ulaşılıncaya kadar" geçici barınak sunacağını söyledi.

Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 6

Aktivist bir örgüt olan Sina İnsan Hakları Vakfı bugün, bölgede çalışan inşaat kamyonları ve vinçlerin yanı sıra beton bariyerlerin görüntülerini gösteren görüntüler yayınladı.

Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 7

Haberi kimliği belirsiz bir kaynağa dayandıran Sina Vakfı, inşaat çalışmalarının Filistinlilerin kitlesel göçü durumunda güvenli bir alan yaratmayı amaçladığını söyledi.

Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 8

Muhabirler, bölgedeki uydu görüntüleriyle eşleşen binaların, ağaçların ve çitlerin konumundan videonun bir kısmının Refah olduğunu doğrulayabildiler.

Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor - 9
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