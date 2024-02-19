Mısır, Refah sınırında Filistinliler için güvenli alan kuruyor
Mısır, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının göçe yol açması durumunda Gazze sınırında Filistinlileri barındırabilecek bir alan hazırlıyor. Dört kaynağa dayandırılan habere göre Kahire, bazı temel tesislerin bulunduğu bir çöl alanı göçe hazırlanmaya başladı.
Mısır'ın Gazze sınırında, savaştan kaçan Filistinlilerin güvenli yerleşimi için kullanılabilecek bir alan kurduğu öne sürüldü.
Reuters'ın dört kaynaktan edindiği bilgiye göre Mısır, kurduğu tampon bölge ile İsrail'in Refah'a saldırması halinde Filistinlilerin sınırı geçerek yerleşebilecekleri bir alan yaratıyor.