Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı

Bu tarihi hazine tesadüfen bulundu. Keşif sırasında yaşadığı heyecanı bir videoda paylaşan çiftçi, "Bu bugüne kadar karşılaştığım en inanılmaz şey" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



Çiftçi, ilk olarak 1856 yılına ait bir yarım dolarlık bir sikkeyi tarlasının bir köşesinde buldu. Ancak asıl büyük keşif, bu bulgunun birkaç metre ötesinde gerçekleşti.