Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir çiftçi mısır tarlasını kazırken tarihi bir hazineye ulaştı. 800’den fazla altın ve gümüş sikkeden oluşan bu keşif, Amerikan İç Savaşı dönemine ait “The Great Kentucky Hoard” (Büyük Kentucky Hazinesi) olarak adlandırıldı ve dünyanın dört bir yanında büyük yankı uyandırdı.

Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı - 1

Bu tarihi hazine tesadüfen bulundu. Keşif sırasında yaşadığı heyecanı bir videoda paylaşan çiftçi, "Bu bugüne kadar karşılaştığım en inanılmaz şey" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Çiftçi, ilk olarak 1856 yılına ait bir yarım dolarlık bir sikkeyi tarlasının bir köşesinde buldu. Ancak asıl büyük keşif, bu bulgunun birkaç metre ötesinde gerçekleşti.

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Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı - 2

Çiftçi, kazıyı derinleştirdiğinde altın bir 20 dolarlık başka bir sikkeyle karşılaştı. Yaklaşık bir saat boyunca yaptığı çalışmada her yeni kazıda daha fazla sikke ortaya çıktı. Bu olağanüstü keşif hakkında çiftçi, “Sanki sadece rüyalarda olan şeylerdi” dedi.

Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı - 3

Bulduğu hazinenin ardından medyanın ilgisinden kaçınmak için ismini gizli tutan çiftçi, uzun süre sessizliğini korudu. Ancak bu özel hikaye, Kentucky Life adlı programda ilk kez izleyicilerle buluşacak. Programda, çiftçinin yanı sıra antika sikke uzmanı Jeff Garrett da bu tarihi keşfi değerlendirecek.

Mid-America Rare Coin Galleries’den Jeff Garrett, keşfi “anlamakta zorlanılacak kadar olağanüstü” olarak nitelendirdi. Hazine, hem tarihi değeri hem de nadirliğiyle koleksiyoncuların ve tarihçilerin dikkatini çekiyor.

Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı - 4

Program ayrıca, bu sikkelerin neden gömülmüş olabileceğini anlamak için o dönemde Kentucky’de yaşanan tarihi olayları da ele alacak. Kentucky Üniversitesi tarihçisi Amy Murrell-Taylor, Amerikan İç Savaşı sırasında bölgede yaşanan çalkantılı dönemin bu hazinenin hikayesindeki yerini açıklayacak.

Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı - 5

TARİHE IŞIK TUTAN BİR KOLEKSİYON

Sikke uzmanı Jeff Garrett, hazinenin önemine dikkat çekerek, "Büyük Kentucky Hazinesi'ni inceleme fırsatı, kariyerimin en büyük anlarından biri oldu" dedi. Garrett'e göre, bu kadar büyük bir miktarda altın sikkenin korunmuş halde bulunması, iç savaş dönemi koleksiyonları açısından çok nadir bir durum.

Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı - 6


Bu tarihi hazine, GovMint adlı bir şirket tarafından satın alındı ve her bir sikke,"Büyük Kentucky Hazinesi" etiketiyle sertifikalı olarak satılacak. Daha önce benzer bir sikkelerden birinin müzayedede 100.000 dolardan fazla bir fiyata satıldığı göz önüne alındığında, bu koleksiyonun ekonomik değerinin oldukça yüksek olduğu düşünülüyor.

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