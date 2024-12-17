Mısır tarlasında hazine buldu: İçinden çil çil altın fışkırdı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir çiftçi mısır tarlasını kazırken tarihi bir hazineye ulaştı. 800’den fazla altın ve gümüş sikkeden oluşan bu keşif, Amerikan İç Savaşı dönemine ait “The Great Kentucky Hoard” (Büyük Kentucky Hazinesi) olarak adlandırıldı ve dünyanın dört bir yanında büyük yankı uyandırdı.
Bu tarihi hazine tesadüfen bulundu. Keşif sırasında yaşadığı heyecanı bir videoda paylaşan çiftçi, "Bu bugüne kadar karşılaştığım en inanılmaz şey" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Çiftçi, ilk olarak 1856 yılına ait bir yarım dolarlık bir sikkeyi tarlasının bir köşesinde buldu. Ancak asıl büyük keşif, bu bulgunun birkaç metre ötesinde gerçekleşti.