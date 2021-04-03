Mısır’da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı

Görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirilen nakil işlemine birçok Mısırlı’nın yanı sıra online olarak dünyanın birçok ülkesinden kişi yoğun ilgi gösterdi.

Dünya basınında yaklaşık 400 televizyonun canlı olarak yayınladığı ‘Firavunların Altın Geçidi’ adı verilen törende 18 kral ve 4 kraliçe eski Mısır geleneklerine göre dizayn edilmiş, ayrı araçlarda 5 kilometre boyunca taşındı.