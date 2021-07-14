Mısır’da 2 bin 400 yıllık çömlek hazinesi bulundu

ntv.com.tr 14.07.2021 - 12:40
Ardından kil yoğurma alanı, şekillendirme alanı, kurutma alanı ve fırınlar, binlerce yıl önce şekillendirilmiş bir çanak çömlek hazinesi ile gün ışığına çıkarıldı.
Bununla birlikte atölye, uzmanların MÖ 3. yüzyıl ile MS 1. yüzyıl arasına tarihlendiğini söylediği binalardan oluşuyor. Alanda ayrıca, bazıları bir silt (kumdan küçük kilden büyük malzeme) tabakasıyla kaplanmış ve muhtemelen atölyeden gelen çanak çömleklerle çevrili, eksiksiz iskeletlere sahip kerpiç mezarlar da keşfedildi.
Greko-Romen dönemi, MÖ 332'de Büyük İskender'in Mısır'ı işgal etmesi ve kendisine firavun adını vermesiyle ortaya çıkan Mısır'daki Pers egemenliğinin sonunu işaret ediyor. Büyük İskender'in ölümünün ardından, general Ptolemy, sonraki üç yüz yıl boyunca hüküm sürecek olan Ptolemaios hanedanını kurdu.
Romalılar bu dönemde, Mısır'a taşınmaya başladılar ve sonunda MÖ 30 yılında ülkeyi fethettiler. Roma etkisi ve kültürü eski Mısırlılar tarafından MS 395'e kadar benimsendi.
Bu nedenle, çömlek atölyesi, Greko-Romen döneminin birkaç sembolünden bir olarak görülüyor ve antik dünyaya önemli bir pencere açıyor.
Alanda çalışan Eski Eserler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Waziri yaptığı açıklamada, kama ve yoğurma alanının kili, çömlek haline gelmeden önce hazırlamak için kullanıldığını söyledi.
Diğer taraftan, Eski Eserler Yüksek Kurulu Başkanı Ayman Ashmawy, fırınların üst havalandırma deliklerine sahip olduğunu ve yanma işlemi sırasında yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde kalın kerpiç duvarlarla çevrili kırmızı tuğladan yapıldığını açıkladı. Binanın bu alanında gaz boruları, fırınların içindeki sıcaklığı kontrol eden tahliye boruları ve bitmemiş çömlekler de bulundu.