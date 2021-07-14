Mısır’da 2 bin 400 yıllık çömlek hazinesi bulundu

Alanda çalışan Eski Eserler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Waziri yaptığı açıklamada, kama ve yoğurma alanının kili, çömlek haline gelmeden önce hazırlamak için kullanıldığını söyledi.



Diğer taraftan, Eski Eserler Yüksek Kurulu Başkanı Ayman Ashmawy, fırınların üst havalandırma deliklerine sahip olduğunu ve yanma işlemi sırasında yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde kalın kerpiç duvarlarla çevrili kırmızı tuğladan yapıldığını açıkladı. Binanın bu alanında gaz boruları, fırınların içindeki sıcaklığı kontrol eden tahliye boruları ve bitmemiş çömlekler de bulundu.