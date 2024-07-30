Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi

"BÜYÜK" MEZARLAR

Araştırmacılar, yüksek sosyal sınıftan olduğu anlaşılan kişilerin gömüldüğü "büyük" mezarlar da bulduklarını açıkladı. Arkeologlar dini semboller ve figürler gibi şekillendirilmiş çeşitli farklı biçimlerde altın varaklı eserlerden oluşan bir koleksiyon da buldular.