Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi

Mısır'da altın eserlele dolu 63 mezar keşfedildi. Dimyat kentindeki Tel-El-Dir mezar alanında yapılan kazılardan hazinenin yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi - 1

Mısır'daki Akdeniz kıyı kenti Yeni Damietta'daki Tel el-Deir nekropolünde 63 kerpiç mezar ve bazı gömüler ortaya çıkarıldı. 

Ülkenin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mezarların MÖ 664-332 yılları arasında yaşanan Antik Mısır'ın Geç Dönemi'ne ait olduğu açıklandı.

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Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi - 2

"BÜYÜK" MEZARLAR

Araştırmacılar, yüksek sosyal sınıftan olduğu anlaşılan kişilerin gömüldüğü "büyük"  mezarlar da bulduklarını açıkladı. Arkeologlar dini semboller ve figürler gibi şekillendirilmiş çeşitli farklı biçimlerde altın varaklı eserlerden oluşan bir koleksiyon da buldular.

Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi - 3

DIŞ TİCARETİN İLK ADIMLARI

Bu kalıntıların Bronz Çağı'na kadar uzanan eski Mısırlıların yaşamını ve Dimyat'ın dış ticaret çabalarını ortaya çıkarabileceğine inanıyor.

Kazı sırasında geç Ptolemaios dönemine ait düzinelerce bronz sikke içeren, çanak çömlek kabı ve bir grup yerel ve ithal seramik eser ortaya çıktı.

Çömleklerin muhtemelen diğer şehirlerle takas edilmiş olabileceği belirtildi.

Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi - 4

Alanda bulunan 38 sikke, Büyük İskender’in generallerinden birinin soyundan gelenlerin Mısır’ı yönettiği Ptolemaios dönemine (MÖ 304 ila 30) tarihleniyor. Bu sikkelere hem antik Yunan hem de Mısır tanrılarının resimlerinin işlendiği belirtildi. 

Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi - 5

PTOLEMAİOS DÖNEMİ

Ptolemaios dönemi, Mısır'daki Helenistik Dönem krallığıdır. Krallık MÖ 323'te Büyük İskender'in ölümünden sonra I. Ptolemaios Soter tarafından kurulmuş ve Ptolemaios hanedanı tarafından yönetilmiştir.

Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi - 6

MEZARLARA YERLEŞTİRİLEN HEYKELLER

Yeni Damietta'daki kazılar sırasında ortaya çıkarılan bir diğer ilgi çekici buluntu ise, eski Mısır cenaze törenlerinde kullanılan küçük heykelcikler olan ushabti heykelcikleriydi. Heykellerin ölen kişiye öbür dünyada hizmet edecekleri inancıyla mezarlara yerleştirildiği tahmin ediliyor.

Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi - 7

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, Tel el-Deir nekropolünde yapılan son keşiflerin, antik Dimyat'ın farklı tarihsel dönemlerde dış ticaret merkezi olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

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