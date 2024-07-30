Mısır'da 3 bin yıllık toplu mezar: Altın eserlerden oluşan hazine keşfedildi
Mısır'da altın eserlele dolu 63 mezar keşfedildi. Dimyat kentindeki Tel-El-Dir mezar alanında yapılan kazılardan hazinenin yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi.
Mısır'daki Akdeniz kıyı kenti Yeni Damietta'daki Tel el-Deir nekropolünde 63 kerpiç mezar ve bazı gömüler ortaya çıkarıldı.
Ülkenin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mezarların MÖ 664-332 yılları arasında yaşanan Antik Mısır'ın Geç Dönemi'ne ait olduğu açıklandı.