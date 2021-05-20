Mısır’da 4 bin yıldan daha eski 250 kaya mezarı bulundu

ntv.com.tr - AFP 20.05.2021 - 15:24
Mısır Eski Eserler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Waziri, arkeologların Nil Nehri’nin batı kıyısında yer alan Shog kentinde 250 mezar alanını ortaya çıkardığını söyledi. El Hamidiye nekropolünde bulunan cenaze kuyularının 4 bin yıldan daha eski olduğunu ve Eski Krallık döneminin çöküşüne uzandığını söyledi.
Waziri'ye göre mezar alanı yüzyıllar boyunca tekrar tekrar kullanıldı.
Bununla birlikte yeni keşfedilen mezarlardan birinde, hiyeroglif yazıtlara sahip bir kapı bulundu. Hiyerogliflerde, sevdiklerini kaybeden kişilerin yakınları için tanrılara adaklar sunan kişilere ait tasvirler görüldü.
Arkeolojik sit alanında ayrıca, küçük kaymaktaşı kapları, yuvarlak metal bir aynanın kalıntıları ve 'adak' minyatürleri olarak bilinen ritüelistik çömlekler de keşfedildi. Arkeologlar, kireç taşı parçaları üzerinde bulunan yazıtlardan bazılarının milattan önce 2345-2181 yılları arasında Mısır'ın Altıncı Hanedanlığı'nın sonlarına tarihlenen mezarların sakinlerini temsil ettiğine inandıklarını söyledi.
Mısırbilimci Bassam el-Shamaa ise mezarların Aswan ile başkent Memphis arasındaki konumu nedeniyle eski Mısır'da önemli bir yer olan Yukarı Mısır'ın dokuzuncu eyaletinde yönetici sınıftan ziyade halk tarafından kullanılmış olabileceğini açıkladı.
El-Shamaa, ``Krallığa ayrılan büyük boyutlardaki mezarlara kıyasla küçük boyutları göz önüne alındığında, bu mezarlar sıradan insanlara tahsis edilmiş olabilir.Cenaze töreni ilişkin uygulamalari o dönemde sıradan insanların günlük yaşamı hakkında daha fazla ayrıntı sunuyor” dedi.