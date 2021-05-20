Mısır’da 4 bin yıldan daha eski 250 kaya mezarı bulundu

HALK TARAFINDAN KULLANILDI

Mısırbilimci Bassam el-Shamaa ise mezarların Aswan ile başkent Memphis arasındaki konumu nedeniyle eski Mısır'da önemli bir yer olan Yukarı Mısır'ın dokuzuncu eyaletinde yönetici sınıftan ziyade halk tarafından kullanılmış olabileceğini açıkladı.

El-Shamaa, ``Krallığa ayrılan büyük boyutlardaki mezarlara kıyasla küçük boyutları göz önüne alındığında, bu mezarlar sıradan insanlara tahsis edilmiş olabilir.Cenaze töreni ilişkin uygulamalari o dönemde sıradan insanların günlük yaşamı hakkında daha fazla ayrıntı sunuyor” dedi.